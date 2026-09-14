Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
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Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent
Foto: © photonews
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KRC Genk bleef zondagavond steken op een 1-1-gelijkspel tegen KAA Gent, maar bij Jess Thorup overheerste vooral het gevoel dat er meer in zat. De Limburgers begonnen zwak, kwamen snel op achterstand en hadden een halfuur nodig om echt in de wedstrijd te komen. Daarna kantelde het beeld volledig.

Thorup was vooral hard voor de eerste fase van de wedstrijd. “Wij kunnen niet tevreden zijn met de eerste dertig minuten. Dat heb ik hen ook duidelijk gemaakt tijdens de rust. Dat is niet de manier waarop we individueel en als ploeg willen presteren.”

Na die moeilijke start zag hij wel een reactie. Genk kreeg meer controle, speelde na de rust beter en maakte kort na de pauze gelijk. “We speelden een goede tweede helft en konden wat creëren. Maar uiteindelijk hebben we slechts één punt. Ik vind dat we er drie verdienden.”

Waarom Genk zo slap begon, kon Thorup na afloop nog niet precies verklaren. Hij vermoedt wel dat het vertrouwen aan de bal ontbrak. “We verloren de bal te gemakkelijk en vonden geen oplossingen.”

Tijdens de rust greep hij in, zowel tactisch als verbaal. Over dat gesprek wilde hij niet alles prijsgeven. “Ik kan beter niet alles zeggen wat ik tijdens de rust vertelde. Het was geen leuk praatje, maar het ging wel om het verschil tussen jongens en mannen.”

Thorup wil vooral laatste uur onthouden

Volgens de Deen kan tactiek alleen nooit voldoende zijn. “Je kan veel over tactiek praten, maar als je er zonder geloof en vertrouwen staat, dan zijn we maar een gemiddelde ploeg.”

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Toch wil hij vooral meenemen wat daarna kwam. “We zagen een heel goede reactie van de ploeg en de wissels toonden ook veel goede zaken.”

Voor Thorup ligt daar de basis om verder te bouwen. Genk pakte uiteindelijk maar één punt, terwijl een overwinning op basis van het laatste uur volgens hem verdiend was. De eerste dertig minuten blijven echter een duidelijke waarschuwing richting de volgende wedstrijd.

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