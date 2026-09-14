Heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe Slimani beet? Troefkaarten op tafel gelegd!

RSC Anderlecht boekte dit weekend op bezoek bij KV Mechelen een heel belangrijke zege. De 0-1 was niet om over naar huis te schrijven, maar wel van groot belang met oog op de toekomst van paars-wit. De druk is er zo opnieuw een klein beetje af. Met dank ook aan Tawfik Bentayeb, die zich stilaan aan het laten zien is bij paars-wit.

Een van onze collega’s sloot het interview met Colin Coosemans in de mixed zone af met een opvallende vraag. Kon de aanvoerder van RSC Anderlecht Tawfik Bentayeb vergelijken met Kasper Dolberg? De Deense spits werd vorig seizoen niet meteen volwaardig vervangen, al had Mihajlo Cvetkovic tijd nodig om zich aan te passen. Onder Vítor Bruno is de keuze in de punt nu een stuk ruimer.

Coosemans twijfelde niet: Dolberg en Bentayeb zijn volgens hem “totaal verschillende” types. Dat verschil springt ook op het veld in het oog. Waar Dolberg vaak hoog bleef staan en geregeld kritiek kreeg op zijn wat nonchalante uitstraling, duikt Bentayeb werkelijk overal op.

Bentayeb doet denken aan Islam Slimani

Een vergelijking met Islam Slimani ligt misschien gevoelig door de sportieve rivaliteit tussen Marokko en Algerije, maar qua profiel zijn er wel gelijkenissen. De Algerijnse spits speelde slechts zes maanden bij Anderlecht. Hij kwam op het allerlaatste moment naar het Lotto Park nadat de transfer van Tolu Arokodare niet doorging, maar maakte snel indruk met zijn onvermoeibare inzet en fysieke speelstijl.

Ook Bentayeb toont dat soort mentaliteit. De Marokkaanse aanvaller beperkt zich niet tot wachten in de zestien. Hij zakt geregeld ver terug, zelfs tot voor zijn eigen defensie, om ballen te recupereren en het spel opnieuw op gang te brengen. Met gerichte passes zoekt hij daarna vaak de flanken op.

Daarin vertoont hij trekken van de Slimani die Anderlecht destijds kende: een targetspits die niet alleen in de box aanwezig is, maar ook hard werkt voor het collectief en mee voetbalt.





Niet alleen werkkracht, ook doelgevaar

Slimani, nog altijd topschutter aller tijden van de Algerijnse nationale ploeg, was doorheen zijn carrière wellicht nog klinischer voor doel. Toch had Bentayeb na twee wedstrijden al aan twee treffers kunnen zitten zonder een sterke redding van Brughmans.

Dat Bentayeb zoveel meters maakt, lijkt zijn scherpte voor doel dus niet aan te tasten. Hij blijft kalm in de zone van de waarheid en combineert werklust met gevaar in de zestien. Anderlecht heeft in hem geen kopie van Dolberg gevonden, maar mogelijk wel een spits die op een heel andere manier bepalend kan worden.