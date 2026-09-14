Heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe Slimani beet? Troefkaarten op tafel gelegd!

Heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe Slimani beet? Troefkaarten op tafel gelegd!
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4384

RSC Anderlecht boekte dit weekend op bezoek bij KV Mechelen een heel belangrijke zege. De 0-1 was niet om over naar huis te schrijven, maar wel van groot belang met oog op de toekomst van paars-wit. De druk is er zo opnieuw een klein beetje af. Met dank ook aan Tawfik Bentayeb, die zich stilaan aan het laten zien is bij paars-wit.

Een van onze collega’s sloot het interview met Colin Coosemans in de mixed zone af met een opvallende vraag. Kon de aanvoerder van RSC Anderlecht Tawfik Bentayeb vergelijken met Kasper Dolberg? De Deense spits werd vorig seizoen niet meteen volwaardig vervangen, al had Mihajlo Cvetkovic tijd nodig om zich aan te passen. Onder Vítor Bruno is de keuze in de punt nu een stuk ruimer.

Coosemans twijfelde niet: Dolberg en Bentayeb zijn volgens hem “totaal verschillende” types. Dat verschil springt ook op het veld in het oog. Waar Dolberg vaak hoog bleef staan en geregeld kritiek kreeg op zijn wat nonchalante uitstraling, duikt Bentayeb werkelijk overal op.

Bentayeb doet denken aan Islam Slimani

Een vergelijking met Islam Slimani ligt misschien gevoelig door de sportieve rivaliteit tussen Marokko en Algerije, maar qua profiel zijn er wel gelijkenissen. De Algerijnse spits speelde slechts zes maanden bij Anderlecht. Hij kwam op het allerlaatste moment naar het Lotto Park nadat de transfer van Tolu Arokodare niet doorging, maar maakte snel indruk met zijn onvermoeibare inzet en fysieke speelstijl.

Ook Bentayeb toont dat soort mentaliteit. De Marokkaanse aanvaller beperkt zich niet tot wachten in de zestien. Hij zakt geregeld ver terug, zelfs tot voor zijn eigen defensie, om ballen te recupereren en het spel opnieuw op gang te brengen. Met gerichte passes zoekt hij daarna vaak de flanken op.

Daarin vertoont hij trekken van de Slimani die Anderlecht destijds kende: een targetspits die niet alleen in de box aanwezig is, maar ook hard werkt voor het collectief en mee voetbalt.

Niet alleen werkkracht, ook doelgevaar

Slimani, nog altijd topschutter aller tijden van de Algerijnse nationale ploeg, was doorheen zijn carrière wellicht nog klinischer voor doel. Toch had Bentayeb na twee wedstrijden al aan twee treffers kunnen zitten zonder een sterke redding van Brughmans.

Dat Bentayeb zoveel meters maakt, lijkt zijn scherpte voor doel dus niet aan te tasten. Hij blijft kalm in de zone van de waarheid en combineert werklust met gevaar in de zestien. Anderlecht heeft in hem geen kopie van Dolberg gevonden, maar mogelijk wel een spits die op een heel andere manier bepalend kan worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

21:30
Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

20:40
Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

20:30
2
Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

21:00
Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

20:00
4
FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

19:00
Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

19:30
5
Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

19:15
5
Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

18:00
2
OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

18:21
1
De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

17:30
2
Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

17:00
Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

16:30
"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

16:00
8
Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

15:00
Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

13:30
5
🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

15:30
5
Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

14:30
6
Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

14:00
Live. Transfernieuws 14/9: het plan Napoli met KDB

Live. Transfernieuws 14/9: het plan Napoli met KDB

14:15
1
Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij Club Brugge: "Het is ongelooflijk"

Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij Club Brugge: "Het is ongelooflijk"

13:00
12
Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart

Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart

12:00
18
Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?

Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?

12:30
Mirakel in La Louvière: voormalige poulain van Brian Riemer na twee jaar in de hel terug in de Pro League

Mirakel in La Louvière: voormalige poulain van Brian Riemer na twee jaar in de hel terug in de Pro League

11:30
Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge Reactie

Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge

10:50
8
‘Anderlecht krijgt onverwacht nieuws over de blessure van Biancone’

‘Anderlecht krijgt onverwacht nieuws over de blessure van Biancone’

07:30
‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’

‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’

10:30
1
Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby

Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby

11:00
7
Van Himst ziet kleinzoon schitteren: bijzonder moment na Westerlo-Standard

Van Himst ziet kleinzoon schitteren: bijzonder moment na Westerlo-Standard

10:00
Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?

Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?

09:30
2
BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’

BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’

08:44
16
Nainggolan en Peeters op de bank? Stijnen geeft opvallend antwoord na 3 op 15

Nainggolan en Peeters op de bank? Stijnen geeft opvallend antwoord na 3 op 15

08:00
4
Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent

Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent

06:15
🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
6
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
6
La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

La Louvière duwt KV Kortrijk nog wat dieper in de put

13/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Antwerp: 3-1 JaKu JaKu over 🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk JaKu JaKu over Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent sebw sebw over Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Vital Verheyen Vital Verheyen over BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’ creve creve over Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart Luc Van Mechelen Luc Van Mechelen over "Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved