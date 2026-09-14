Hein Vanhaezebrouck ziet JPL-club de mist ingaan: "Dat is onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar"

OH Leuven zit na zes speeldagen diep in de problemen. De Leuvenaars staan voorlaatste met amper één punt en moeten dringend beginnen winnen om niet helemaal weg te zakken. Hein Vanhaezebrouck ziet meerdere oorzaken voor die zwakke start en spaart de club daarbij allerminst.

Hij wijst eerst naar het bredere beleid. Volgens Vanhaezebrouck veranderde er veel sinds Leicester City, jarenlang een belangrijke pijler binnen dezelfde eigenaarsstructuur, zelf in zwaar weer terechtkwam. “De middelen ontbreken er nu. Voordien niet”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hij vindt bovendien dat OHL de voorbije jaren te vaak verkeerde keuzes maakte. “OHL was het paradijs voor de mindere goden, want de lonen lagen net onder de top zes. Spelers werden overbetaald, waardoor de honger naar beneden ging. En er werden simpelweg de verkeerde spelers aangetrokken.”

Vanhaezebrouck ziet problemen op verschillende niveaus

Voor hem zijn de huidige resultaten dan ook geen toeval. “De prestaties zijn navenant. Dat is onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar.” Vooral defensief ziet hij nog altijd duidelijke problemen. Ook doelman Dani van den Heuvel krijgt kritiek. Vanhaezebrouck vindt dat hij in de openingsweken te vaak in de fout ging. “Hij biedt te weinig garanties.”

Daarnaast stelt hij zich vragen bij de speelwijze van Timmy Simons. Vanhaezebrouck erkent dat offensief en verzorgd voetbal bij de trainer hoort, maar vindt dat daarover moet worden nagedacht wanneer een ploeg onderaan staat.

Vanhaezebrouck verwijst ook naar de recente strafschopfase waarbij Gil de bal tegen de arm kreeg. Volgens hem was de beslissing correct. De arm was los van het lichaam en volgens het reglement betekende dat handspel.





Vooral het gebrek aan uitschieters tegen sterkere ploegen baart hem zorgen. “Als je alleen punten pakt tegen ploegen onderin, dan blijf je daar.” Hij wijst naar Beveren, Westerlo en Zulte Waregem, die er wel al in slaagden om betere tegenstanders te kloppen. “Al de rest kan maar beter oppassen.”

Voor OHL is de boodschap duidelijk. Met één punt uit zes wedstrijden is er nauwelijks nog marge en volgens Vanhaezebrouck moet de club zowel tactisch als structureel dringend betere antwoorden vinden.