KRC Genk ontsnapt aan bijzonder nadeel tegen KAA Gent en Lardot begrijpt waarom

De nieuwe éénminuutregel voor geblesseerde spelers blijft voor discussie zorgen in de Jupiler Pro League. Tijdens Genk-Gent deed zich zondag een situatie voor die perfect blootlegde waar de huidige regelgeving kan wringen. Matte Smets en Josue Kongolo lagen op hetzelfde moment op het veld na problemen aan het hoofd, maar moesten niet allebei een minuut naar de kant.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf bij DAZN uitleg bij die beslissing. Volgens hem was het strikt genomen eigenlijk niet correct wat er gebeurde. “Als we de regel strikt toepassen, hadden beide spelers eigenlijk één minuut naar de kant moeten gaan”, maakte hij duidelijk.

Tegelijk vindt Lardot dat je ook moet kijken naar de bedoeling achter de regel. Die werd ingevoerd om spelers te ontmoedigen om een behandeling te gebruiken als middel om tijd te rekken. Bij Smets en Kongolo was daar volgens hem duidelijk geen sprake van. Bij de ene speler was er contact, terwijl de andere de bal hard in het gezicht kreeg.

Genk had eigenlijk met negen moeten verdergaan

Dat maakt de situatie opvallend. In het huidige reglement bestaat er geen uitzondering voor twee spelers van dezelfde ploeg die tegelijk een echte blessure oplopen. “Er staat momenteel niets in het reglement dat zegt dat twee spelers van dezelfde ploeg in zo’n situatie op het veld mogen blijven”, aldus Lardot.

In theorie had Genk dus gedurende één minuut met negen spelers moeten verdergaan tegen elf Gentenaars. Net daar botst de letter van de wet volgens Lardot met de oorspronkelijke bedoeling.

“Ik zou het moeilijk te begrijpen vinden dat een ploeg door twee echte blessures plots een minuut lang met negen tegen elf moet spelen. Dat lijkt mij niet logisch en gaat voor mijn gevoel tegen de geest van het voetbal in.”





Daarmee schuift Lardot meteen een mogelijk probleem naar voren dat zich in toekomstige wedstrijden opnieuw kan voordoen. Wanneer spelers duidelijk geen blessure faken en er geen sprake is van bewust tijdrekken, kan de sanctie volgens hem buitenproportioneel worden.

Lardot pleit voor meer flexibiliteit

De scheidsrechtersbaas denkt daarom dat deze fase gebruikt kan worden om de regel opnieuw te evalueren. “Misschien is dit net een goed voorbeeld om die regel nog eens te bekijken en duidelijker te bepalen wanneer een speler effectief een minuut naar de kant moet. Volgens mij zou daar iets meer flexibiliteit mogelijk moeten zijn.”

Ook de wedstrijdsituatie speelde voor hem mee in de beoordeling. Genk stond op dat moment niet voor, waardoor er weinig reden was om bewust tijd te winnen. De stand was 1-1 en de Limburgers waren net op zoek naar een tweede doelpunt.

“Het was niet alsof Genk een voorsprong probeerde te verdedigen en op die manier tijd wilde winnen”, stelt Lardot. Voor hem onderstreept dat nogmaals dat de regel in zulke gevallen zijn doel voorbij kan schieten.

De éénminuutregel blijft dus van kracht, maar de fase uit Genk-Gent toont aan dat niet elke situatie even eenvoudig in één vaste lijn te gieten is. Lardot pleit niet voor het afschaffen ervan, maar wel voor een duidelijkere afbakening en meer ruimte om echte blessures anders te behandelen dan gevallen waarin tijdrekken vermoed wordt.