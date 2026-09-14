Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak
Foto: © photonews
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Union sprong zaterdagavond naar de leidersplaats door Lommel in te blikken met 5-0. Achteraf bleek dat Kevin Mac Allister in die wedstrijd bij een 3-0 voorsprong een kruisbandletsel heeft opgelopen. En dat zorgt bij coach David Hubert toch voor nog wat extra problemen. Want voor wie gaat hij kiezen centraal achteraan?

"Kevin Mac Allister heeft een gescheurde voorste kruisband opgelopen en zal geruime tijd aan de kant staan. De volledige Union-familie staat tijdens zijn herstel zij aan zij met Kevin", aldus Union SG in een bericht dat gedeeld werd via Instagram.

De komende maanden zal Union SG het dus zonder zijn kapitein en sterkhouder moeten doen, waardoor de spoeling achteraan plots nog dunner wordt. Op de sociale media regende het meteen reacties van collega's en supporters die hem veel beterschap wensten. 

Blessure van Mac Allister zorgt voor extra puzzelwerk

Maar het zal voor Union SG dus ook een zaak zijn om om te gaan puzzelen, want de spoeling was achteraan al dun na het vertrek van Christian Burgess en het uitvallen van Ross Sykes. Het verlies van Mac Allister zal enorm zwaar wegen.

Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane en Raul Florucz zijn bovendien ook nog eens geschorst tegen Viktoria Plzen aankomende donderdag, terwijl ook Kevin Rodriguez in de lappenman ligt. Maar zeker achteraan wordt het enorm puzzelen.

Hoe lost David Hubert dit op bij Union SG?

Maar dus vooral Mac Allister zal node gemist worden. "Het is een streep door de rekening van Union, omdat hij zonder meer een van de sterkste verdedigers van de Jupiler Pro League is", aldus Bert Sterckx in Sporza Daily daarover.

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"Hij was de eerste man op het blad van Hubert. Het zal moeten blijken of iemand die rol kan invullen en zijn grinta overneemt. Hij speelt altijd op het randje." Een idee dat ook gedeeld werd door een aantal andere analisten.

"Ze gaan het oplossen, maar er mag niets meer gebeuren", waarschuwde Franky Van der Elst in één-tweetje. "Anders komen ze in de problemen." Arnar Vidarsson zag dan weer dat Sylla toch wel wat indruk maakte.

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