Live. Transfernieuws 14/9: het plan Napoli met KDB
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Dit is het plan van Napoli met Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne blijft volop speelminuten verzamelen bij Napoli, maar coach Massimiliano Allegri wil zijn sterspeler niet overbelasten. De Rode Duivel stond zondag in de basis tegen Bologna en bleef tot de 88e minuut op het veld. Enkele dagen eerder werkte hij ook al de volledige Champions League-match tegen Arsenal af.
Met het oog op zijn leeftijd van 35 jaar wordt de fysieke belasting van De Bruyne nauwgezet opgevolgd in Napels. Allegri wil maximaal profiteren van zijn kwaliteiten, zonder hem elke wedstrijd negentig minuten te laten spelen.
Allegri wil De Bruyne gericht sparen
Na de 1-0-zege tegen Bologna lichtte Allegri zijn aanpak tegenover De Bruyne toe. De Italiaan ziet dat zijn middenvelder veel energie levert, maar beseft ook dat rustmomenten nodig zijn.
"Gezien zijn leeftijd moeten we hem sparen. Hij heeft al veel gegeven. Hoe meer hij speelt, hoe beter hij wordt. In de tweede helft heb ik hem gevraagd om meer te bewegen. In de eerste helft bleef hij te dicht bij Rasmus Højlund," verklaarde Allegri.
De trainer verwacht dus niet alleen creativiteit van De Bruyne aan de bal. Hij wil ook dat de Belg vaker tussen de lijnen opduikt en ruimtes zoekt rond de spits. Van een transfer in de winter of geen kansen meer krijgen is dus zeker geen sprake.
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Wat met Karel Geraerts? Verschillende teams polsten hem al
Karel Geraerts hoopt tijdens de komende interlandbreak opnieuw aan de slag te kunnen. De Belgische trainer zit sinds mei zonder club en voelt dat de drang om opnieuw op het trainingsveld te staan almaar groter wordt.
De ex-coach van Union en Schalke 04 kreeg de voorbije maanden al enkele aanbiedingen, maar een akkoord kwam er niet. Dat had volgens Geraerts zowel met zijn eigen gevoel als met dat van de geïnteresseerde clubs te maken. "Er zijn de voorbije maanden gesprekken geweest met clubs. Soms zat het gevoel aan mijn kant niet goed, soms aan de kant van de club", vertelde Geraerts bij Pickx Sport.
Karel Geraerts wil niet zomaar elk voorstel aannemen
De 43-jarige Limburger is niet van plan om overhaast voor een nieuwe werkgever te kiezen. Hij wil een omgeving vinden waarin hij zijn ideeën kan uitwerken en waarin de spelersgroep voldoende perspectief biedt. Toch heeft Geraerts voor zichzelf een duidelijke timing in gedachten. "De zin om opnieuw te beginnen wordt steeds groter. Ik hoop tegen die periode, de interlandbreak, een club te vinden."
De komende weken kunnen voor Geraerts kansen opleveren. Clubs die hun seizoen zwak zijn gestart, grijpen de eerste interlandperiode traditioneel soms aan om van trainer te wisselen. Een ploeg overnemen die al in moeilijkheden zit, schrikt hem niet af. "Een ploeg overnemen die haar start gemist heeft? Ik weet dat dat misschien niet ideaal is, maar er zijn twee mogelijke situaties", aldus Geraerts.
Volgens de voormalige trainer van Union Saint-Gilloise hangt veel af van wat hij bij zijn aankomst aantreft. Een slechte klassering hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat een project weinig potentieel heeft.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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