Reactie Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Félix Lemaréchal liet tegen Antwerp eindelijk zien waarom Club Brugge hem in januari bij Strasbourg wegplukte. De 23-jarige Fransman kreeg door de afwezigheid van Hans Vanaken voor het eerst dit seizoen een basisplaats en greep die kans met beide handen. Dat het enkele maanden duurde vooraleer hij zich volledig kon tonen, verbaast de middenvelder zelf niet.

Door de blessure van Vanaken moest Lemaréchal zondag voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verschijnen. Een eenvoudige opdracht was het allerminst. Vorig seizoen bestond het ijzersterke Brugse middenveld doorgaans uit Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika en Hans Vanaken. Tegen Antwerp vormden Félix Lemaréchal, Hugo Vetlesen en Freddie Potts een middenveld dat een jaar geleden op Jan Breydel nog moeilijk denkbaar was.

Vooral het wegvallen van Vanaken betekende een stevige uitdaging. De kapitein en Rode Duivel is al jarenlang een vaste waarde bij Club en mist zelden een wedstrijd. Zijn afwezigheid liet dus niet alleen een gat in de basiself, maar ook in de organisatie van het Brugse middenveld.

Lemaréchal leek daar echter weinig last van te hebben. De Fransman speelde een bijzonder volwassen wedstrijd en toonde zich voor het eerst echt een meerwaarde voor blauw-zwart. Hij leed nauwelijks balverlies, leverde weinig foute passes af en durfde zich ook aanvallend te laten gelden. In de eerste helft dwong hij Antwerp-doelman Nozawa zelfs tot een uitstekende redding met een knap afstandsschot.

"Ik ben meer aangepast aan de groep"

Het contrast met zijn eerste maanden in Brugge is opvallend. Sinds zijn komst in januari kwam Lemaréchal vorig seizoen slechts vier keer in actie. Alles opgeteld kwam hij nog geen negentig minuten in actie. De Fransman was simpelweg nog niet klaar voor het grote werk.

"Ik denk dat ik nu meer aangepast ben aan de groep", gaf Lemaréchal na de wedstrijd toe. De middenvelder omschrijft zichzelf als een ietwat timide jongen en merkte dat ook naast het veld een belangrijke stap nodig was.

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Lemarechal Felix
© photonews

"De jongste maanden heb ik mij meer opengesteld richting mijn ploegmaats. Daardoor is er nu ook meer connectie op het veld. Ik heb inspanningen geleverd wat dat betreft."

En die inspanningen lijken hun vruchten af te werpen. Waar Lemaréchal in zijn eerste maanden nog zoekende was, speelde hij tegen Antwerp met veel meer vertrouwen en overtuiging.

Champions League-niveau

Zijn aanpassing ging overigens verder dan alleen het sociale aspect. Lemaréchal moest zich ook fysiek aanpassen aan de manier van werken bij Club Brugge. Het trainingsregime ligt hoger dan wat hij in Frankrijk gewend was en dat zorgde aanvankelijk voor problemen.

"In het begin van mijn periode hier kreeg ik krampen op het trainingsveld. Daardoor moest ik anders gaan werken in de fitness en in de zaal. Ook qua voeding moest ik mij aanpassen. Dit is Champions League-niveau. In Frankrijk was dat niet zo."

Heeft Club een nieuwe troef achter de hand?

De overwinning tegen Antwerp leverde Club Brugge niet alleen drie belangrijke punten op, maar gaf ook een antwoord op een belangrijke interne vraag. Vanaken ligt nog tot 2028 onder contract, maar Club zal op termijn uiteraard moeten nadenken over zijn opvolging.

Virgili Jan - Vanaken Hans
© photonews

Een speler vinden die de rol van een clubicoon als Vanaken zomaar kan overnemen, is bijna onmogelijk. Toch lijkt Lemaréchal na zijn sterke prestatie tegen Antwerp wel iemand die voorzichtig aan de deur begint te kloppen.

De Fransman hoeft Vanaken niet meteen uit de ploeg te spelen. Maar als de kapitein er eens niet bij is, heeft Club Brugge nu wel iemand die hem op een meer dan behoorlijke manier kan vervangen.

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