Nainggolan en Peeters op de bank? Stijnen geeft opvallend antwoord na 3 op 15

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 4 reacties
Nainggolan en Peeters op de bank? Stijnen geeft opvallend antwoord na 3 op 15
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Patro Eisden blijft met 3 op 15 ver onder de verwachtingen. Na de 1-2 tegen Eupen was Stijn Stijnen bijzonder scherp. Vooral de ervaren spelers kregen een duidelijke boodschap.

Eupen legt pijnpunten bloot

De nederlaag tegen Eupen maakte duidelijk waar het momenteel wringt bij Patro Eisden. De Koempels kwamen nauwelijks in het stuk voor en werden voor rust volledig teruggedrongen. Met amper 31 procent balbezit en geen enkel schot tussen de palen was de achterstand dan ook logisch.

Eupen profiteerde na achttien minuten. Di Matteo dribbelde door het centrum van de Patro-defensie en bediende Delaurier-Chaubet, die eenvoudig kon afwerken.

Stijnen zag zijn ploeg pas in het slot meer initiatief nemen. De late tegentreffer van Caliskan leek de wedstrijd helemaal te beslissen, al zorgde Delpupo in blessuretijd nog voor een lichtpunt met zijn eerste Patro-doelpunt.

Stijnen richt zich tot de ervaren spelers

De trainer was na afloop duidelijk niet tevreden over de mentaliteit en uitvoering. “Wij kiezen altijd voor oudere spelers die hun verantwoordelijkheid nemen en daar verwacht ik als coach meer van”, klonk het in Het Belang van Limburg.

Volgens Stijnen moet Patro vooral opnieuw vertrouwen vinden. “Als je op achterstand komt, doet dat uiteraard geen goed aan het vertrouwen van de ploeg.” Tegelijk zag hij in de slotfase wel een reden om niet volledig te wanhopen.

Nainggolan en Peeters opvallend op de bank

Een van de opvallendste keuzes van Stijnen was het ontbreken van Radja Nainggolan en Stef Peeters in de basis. De coach wilde niet uitgebreid ingaan op de precieze reden, maar maakte wel duidelijk dat beide ervaren spelers meer moeten brengen.

“Of dat medisch of tactisch was, laat ik in het midden”, aldus Stijnen. “Zo heb ik dat ook vooraf met hen besproken. Zij zullen beiden meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook gaan doen.”

Geen grote woorden meer

Met 3 op 15 wil Stijnen voorlopig vooral wegblijven van ambitieuze verklaringen. Hij benadrukt dat Patro nog maar vijf wedstrijden ver is en dat er dus voldoende tijd blijft om de situatie om te draaien.

“Wij moeten niet te veel over ambities spreken, dat doe ik trouwens nooit”, klinkt het. De trainer ziet zelfs een mogelijk voordeel in de moeilijke start: Patro wordt door veel buitenstaanders al afgeschreven.

Daarom wil Stijnen vooral minder praten en meer werken. “Verder moeten wij met Patro Eisden onze mond houden, niet te veel praten en hard werken.” De boodschap is duidelijk: de ervaren spelers moeten opstaan, de ploeg moet opnieuw vertrouwen vinden en de resultaten zullen daarna moeten volgen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen
Radja Nainggolan
Stef Peeters

Meer nieuws

Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

21:30
Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

21:00
Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

Union verliest stilaan de fundamenten van zijn succes en moet opnieuw beginnen bouwen

20:40
Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

20:30
2
Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest

20:00
4
Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen

19:30
5
Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

19:15
5
FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

FC Buitenkans? Deze Rode Duivels en gewezen miljoenendeals JPL zitten zonder ploeg

19:00
OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

18:21
1
Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

Ex-speler KAA Gent scoort hattrick onder goedkeurend oog van coach ... Besnik Hasi

18:00
2
De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

De stoelendans kan beginnen: wie neemt een vrije trainersplaats in?

17:30
2
Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

Krijgt David Hubert dit nog opgelost? Analisten hebben duidelijke mening over de zaak

17:00
Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

Analisten met lof voor Gent en steek naar Genk: "Zou nachtmerrie zijn"

16:30
"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

16:00
8
🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk

15:30
5
Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

15:00
Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

14:30
6
Live. Transfernieuws 14/9: het plan Napoli met KDB

Live. Transfernieuws 14/9: het plan Napoli met KDB

14:15
1
Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

Ex-speler Genk, Antwerp, Lierse en Anderlecht krijgt zware dreun van team na kruisbandblessure

14:00
Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

13:30
5
Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij Club Brugge: "Het is ongelooflijk"

Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij Club Brugge: "Het is ongelooflijk"

13:00
12
Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?

Kevin De Bruyne hinkend naar de kant tegen Bologna: minder verontrustend dan verwacht?

12:30
Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart

Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart

12:00
18
Mirakel in La Louvière: voormalige poulain van Brian Riemer na twee jaar in de hel terug in de Pro League

Mirakel in La Louvière: voormalige poulain van Brian Riemer na twee jaar in de hel terug in de Pro League

11:30
Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge Reactie

Zelfs Hans Vanaken werd niet gemist: Lemaréchal doet boekje open over opvallende metamorfose bij Club Brugge

10:50
8
Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby

Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby

11:00
7
‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’

‘Club Brugge roert zich al op de transfermarkt voor extra verdediger’

10:30
1
Van Himst ziet kleinzoon schitteren: bijzonder moment na Westerlo-Standard

Van Himst ziet kleinzoon schitteren: bijzonder moment na Westerlo-Standard

10:00
Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?

Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?

09:30
2
BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’

BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’

08:44
16
Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

Eupen klopt Patro Eisden, absoluut spektakelduel met acht goals voor Club NXT

21:50
‘Anderlecht krijgt onverwacht nieuws over de blessure van Biancone’

‘Anderlecht krijgt onverwacht nieuws over de blessure van Biancone’

07:30
Heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe Slimani beet? Troefkaarten op tafel gelegd!

Heeft RSC Anderlecht zijn nieuwe Slimani beet? Troefkaarten op tafel gelegd!

07:00
1
Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent

Genk-coach Thorup geeft spelers stevige boodschap na 1-1 tegen KAA Gent

06:15
🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert De derde helft

🎥 "Veel productionele fouten": Ruben Van Gucht spreekt na diskwalificatie, Staf Coppens riposteert

23:30
6
🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

🎥 Manchester City wint derby van United met tien man, minutenlange VAR-tussenkomst bij Kompany

22:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 5
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-1 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
Seraing Seraing 1-2 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 4-4 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-2 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Antwerp: 3-1 JaKu JaKu over 🎥 Axel Witsel leidt een wel zeer bizarre actie in bij zijn team in Frankrijk JaKu JaKu over Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent sebw sebw over Alle coaches zijn gewaarschuwd: Lardot wil in België harder optreden na incident met Vanderbiest Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuwe blunder van Yann Sommer zorgt voor vragen: Seys legt uit wat er precies gebeurde Vital Verheyen Vital Verheyen over BREAKING ‘Exit Jonckheere bij KV Kortrijk’ creve creve over Eerst Cvetkovic, dan Forbs: Van der Heyden onthult waarom hij nu bewust zweeg na rode kaart Luc Van Mechelen Luc Van Mechelen over "Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved