Nainggolan en Peeters op de bank? Stijnen geeft opvallend antwoord na 3 op 15

Patro Eisden blijft met 3 op 15 ver onder de verwachtingen. Na de 1-2 tegen Eupen was Stijn Stijnen bijzonder scherp. Vooral de ervaren spelers kregen een duidelijke boodschap.

Eupen legt pijnpunten bloot

De nederlaag tegen Eupen maakte duidelijk waar het momenteel wringt bij Patro Eisden. De Koempels kwamen nauwelijks in het stuk voor en werden voor rust volledig teruggedrongen. Met amper 31 procent balbezit en geen enkel schot tussen de palen was de achterstand dan ook logisch.

Eupen profiteerde na achttien minuten. Di Matteo dribbelde door het centrum van de Patro-defensie en bediende Delaurier-Chaubet, die eenvoudig kon afwerken.

Stijnen zag zijn ploeg pas in het slot meer initiatief nemen. De late tegentreffer van Caliskan leek de wedstrijd helemaal te beslissen, al zorgde Delpupo in blessuretijd nog voor een lichtpunt met zijn eerste Patro-doelpunt.

Stijnen richt zich tot de ervaren spelers

De trainer was na afloop duidelijk niet tevreden over de mentaliteit en uitvoering. “Wij kiezen altijd voor oudere spelers die hun verantwoordelijkheid nemen en daar verwacht ik als coach meer van”, klonk het in Het Belang van Limburg.

Volgens Stijnen moet Patro vooral opnieuw vertrouwen vinden. “Als je op achterstand komt, doet dat uiteraard geen goed aan het vertrouwen van de ploeg.” Tegelijk zag hij in de slotfase wel een reden om niet volledig te wanhopen.





Nainggolan en Peeters opvallend op de bank

Een van de opvallendste keuzes van Stijnen was het ontbreken van Radja Nainggolan en Stef Peeters in de basis. De coach wilde niet uitgebreid ingaan op de precieze reden, maar maakte wel duidelijk dat beide ervaren spelers meer moeten brengen.

“Of dat medisch of tactisch was, laat ik in het midden”, aldus Stijnen. “Zo heb ik dat ook vooraf met hen besproken. Zij zullen beiden meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook gaan doen.”

Geen grote woorden meer

Met 3 op 15 wil Stijnen voorlopig vooral wegblijven van ambitieuze verklaringen. Hij benadrukt dat Patro nog maar vijf wedstrijden ver is en dat er dus voldoende tijd blijft om de situatie om te draaien.

“Wij moeten niet te veel over ambities spreken, dat doe ik trouwens nooit”, klinkt het. De trainer ziet zelfs een mogelijk voordeel in de moeilijke start: Patro wordt door veel buitenstaanders al afgeschreven.

Daarom wil Stijnen vooral minder praten en meer werken. “Verder moeten wij met Patro Eisden onze mond houden, niet te veel praten en hard werken.” De boodschap is duidelijk: de ervaren spelers moeten opstaan, de ploeg moet opnieuw vertrouwen vinden en de resultaten zullen daarna moeten volgen.