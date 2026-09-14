OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Jonckheere buiten bij KV Kortrijk dat meteen tijdelijke opvolger bekendmaakt
Foto: © photonews
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KV Kortrijk grijpt in na de dramatische start van het seizoen. Michiel Jonckheere is niet langer trainer van de Kerels. De club bevestigt dat de samenwerking in onderling overleg wordt stopgezet. Christophe Lepoint neemt voorlopig de leiding over de dagelijkse sportieve werking.

Jonckheere stond sinds de zomer van 2025 aan het roer bij KV Kortrijk en kende aanvankelijk een bijzonder succesvol parcours. Hij loodste de club meteen terug naar de Jupiler Pro League en speelde volgens Kortrijk zelf een belangrijke rol in die promotie.

Dit seizoen liep het echter helemaal mis. KVK pakte nul punten uit de eerste zes competitiewedstrijden en staat daardoor helemaal onderaan. Zondag volgde opnieuw een stevige tegenvaller met een 2-0-nederlaag tegen La Louvière, na een zwakke prestatie.

Promotie levert geen krediet meer op

In totaal zat Jonckheere veertig wedstrijden op de bank bij KV Kortrijk. Zijn promotie van vorig seizoen blijft een belangrijk hoofdstuk, maar de huidige resultaten bleken uiteindelijk te zwaar door te wegen.

Op de clubwebsite bedankt Kortrijk hem uitvoerig voor zijn werk van de voorbije vijftien maanden. De club wijst op zijn professionaliteit, inzet en de rol die hij speelde in de onmiddellijke terugkeer naar het hoogste niveau.

Toch achtte de clubleiding een nieuwe impuls noodzakelijk. Met nul op achttien was de druk de voorbije weken almaar groter geworden.

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Lepoint neemt voorlopig over

Voorlopig komt er nog geen externe opvolger. De huidige technische staf blijft aan het roer, met Christophe Lepoint als verantwoordelijke voor de dagelijkse werking.

Dat betekent dat Kortrijk eerst intern probeert om rust te brengen en een reactie los te weken bij de spelersgroep. Lepoint krijgt meteen een lastige opdracht, want de club moet zo snel mogelijk van die nul af en aansluiting vinden met de ploegen boven zich.

Voor Jonckheere eindigt zo een periode met twee totaal verschillende gezichten: eerst de promotie naar 1A, daarna een bijzonder moeilijke start op het hoogste niveau. Lepoint kan zich zondag al tonen. Dan speelt Kortrijk thuis tegen SK Beveren.

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