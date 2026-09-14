Peter Vandenbempt ziet groot probleem bij Club Brugge: "Het is ongelooflijk"

Club Brugge staat met 15 op 18 voorlopig helemaal tussen de mensen in de Jupiler Pro League. Toch was het niet écht overtuigend tegen Royal Antwerp FC. Met name in doel lijkt er stilaan een probleem op te duiken en dat was niet verwacht vooraf. Krijgt blauw-zwart opnieuw een doelmannenprobleem?

De transfer van Yann Sommer naar Club Brugge moest voor ervaring en zekerheid zorgen na het stoppen van Simon Mignolet, maar de 37-jarige doelman heeft nog niet al te veel indruk gemaakt. De strafschoppen tegen Union SG zorgden in de Supercup al voor een eerste twijfelmomentje.

Daarna was er onder meer de flater tegen Aston Villa en nu zelfs twee grote blunders tegen Royal Antwerp FC. De Antwerpenaren profiteerden enkel de tweede keer en blauw-zwart kwam met de schrik vrij. En toch is het niet echt hoopgevend.

Peter Vandenbempt is streng voor Club Brugge en zijn doelman

Krijgt Club Brugge voor het tweede jaar op rij te maken met een 'doelmannenprobleem' en duiken zo onder Leko nog meer zaken op die we ook al onder Hayen zagen? Gelukkig zijn de punten gepakt en is er op dat gebied geen probleem.

Maar ook Marc Degryse zag met lede ogen aan hoe Sommer alweer weifelend uit zijn doel kwam tegen Antwerp en zo een vergelijkbare fout maakte met de match tegen Aston Villa. En ook Peter Vandenbempt - zelf een doelman geweest in een ver verleden - zag dat het niet goed was.

Twijfelen mag niet meer bij Club Brugge

"Het is ongelooflijk hoe het opnieuw een item is, een jaar na Simon Mignolet. Een week geleden zei ik nog dat ik niet zeker wist of Club Brugge klaar was voor de Champions League, maar Sommer zeker wel. En plots een week later is de zekerste transfer een onzekerheid geworden", klinkt het in Vandenbempt.



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"Het zijn ook dezelfde fouten, ook al tegen KV Kortrijk. Een CL-finalist die dat niet kan bespelen, omdat hij dat nooit heeft moeten doen bij de Serie A? Is het een te grote aanpassing, vraagt men zich af. De schijnwerpers staan er nu op en tegenstanders gaan dat nu ook proberen, toch? De Brugse fans zullen hun adem inhouden en zo genadeloos is topsport nu eenmaal. Hij mag niet twijfelen."