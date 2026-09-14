Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Sommer en Potts: komt dat nog goed bij Club Brugge?
Foto: © photonews
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Club Brugge won van Antwerp, maar Marc Degryse ziet nog werkpunten. Vooral Yann Sommer en Freddie Potts overtuigen voorlopig niet volledig. Volgens de analist is geduld nodig, al geldt dat niet voor iedereen.

Sommer krijgt geen vrijgeleide

De transfer van Yann Sommer naar Club Brugge moest voor ervaring en zekerheid zorgen, maar de 37-jarige doelman heeft zijn start nog niet helemaal mee. Degryse ziet een duidelijke verklaring voor de aarzelingen. Bij Inter opereerde Sommer veel dichter bij zijn doel, terwijl hij bij Club Brugge een veel grotere ruimte achter de defensie moet controleren.

“Bij Club moet hij op zijn 37ste ineens extreem hoog spelen”, stelt Degryse in Het Laatste Nieuws. De analist wijst erop dat Club in veel wedstrijden zo dominant is dat de verdediging bijna aan de middenlijn staat. Daardoor krijgt Sommer situaties voorgeschoteld die hij bij Inter veel minder vaak moest oplossen.

Vooral het inschatten van de snelheid van de bal zorgt volgens Degryse voor problemen. Toch wil hij de doelman niet afschrijven. Sommer blijft volgens hem een goede keeper, maar heeft simpelweg tijd nodig om zich aan de speelwijze aan te passen.

Potts moet uit zijn comfortzone

Ook bij Potts ziet Degryse vooral een aanpassingsprobleem. De Engelsman komt uit een totaal andere voetbalomgeving. Bij West Ham lag de nadruk veel vaker op overleven, terwijl Club Brugge tegen veel Belgische tegenstanders zelf het spel moet maken.

Volgens Degryse moet Potts beseffen dat hij bij Club meer risico mag nemen. “Potts wil té veel opzij spelen. Hij kiest voor zekerheid”, klinkt het. Dat is volgens de analist niet noodzakelijk de beste keuze in een ploeg die doorgaans dominant voetbalt.

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Als voorbeeld schuift hij Vetlesen naar voren. Die speelt volgens Degryse met meer enthousiasme en grinta en durft daardoor ook vaker vooruit te voetballen. Potts zal dus niet alleen zijn nieuwe ploeg, maar ook de verwachtingen van Club moeten leren begrijpen.

Antwerp toont waarom geduld nodig is

De overwinning tegen Antwerp verandert volgens Degryse weinig aan zijn oordeel over de tegenstander. Antwerp begon met zeven spelers van 21 jaar of jonger en speelde volgens hem verrassend moedig. De ploeg verdedigde niet alleen, maar probeerde ook vooruit te voetballen.

Dat jonge Antwerp de intensiteit na rust niet kon volhouden, vindt Degryse logisch. Hij noemt dit seizoen dan ook een overgangsjaar waarin de club opnieuw structuur moet vinden.

Virgili krijgt wél meteen lof

Terwijl Sommer en Potts volgens Degryse nog tijd nodig hebben, geldt dat niet voor Virgili. Die bevestigde volgens de analist opnieuw de indruk die hij tegen Aston Villa naliet.

“Virgili heeft géén tijd nodig”, besluit Degryse. Daarmee maakt hij meteen een opvallend onderscheid: niet elke nieuwkomer hoeft maanden te wachten op een oordeel. Voor Virgili ziet de analist nu al voldoende bewijs dat hij klaar is voor het niveau van Club Brugge.

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