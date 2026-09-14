Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Tielemans woedend na bizarre VAR-beslissing in Manchester derby
Foto: © photonews
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Youri Tielemans bleef na de Manchester derby met een wrang gevoel achter. Manchester United verloor nipt, maar vooral de goedgekeurde winnende goal van Erling Haaland zorgde voor woede. Ook de Belgische middenvelder vond dat de treffer nooit had mogen tellen.

Tielemans kan zich niet vinden in beslissing

De nederlaag tegen Manchester City kwam hard aan bij Manchester United, maar het was vooral de manier waarop het enige doelpunt tot stand kwam die voor frustratie zorgde. Erling Haaland werkte een voorzet van Josko Gvardiol in één tijd voorbij doelman Senne Lammens.

Net daarvoor stond Enzo Fernández echter duidelijk buitenspel. De Argentijn raakte de bal niet, maar kwam wel tussen in de actie. Lisandro Martínez moest immers rekening houden met Fernández en verdedigde diens beweging.

Voor Tielemans was dat voldoende reden om de beslissing van de arbitrage in vraag te stellen. “Martinez verdedigt op Enzo Fernández en die stond duidelijk buitenspel”, stelde de Rode Duivel bij Play Sports.

United voelt zich bestolen

De VAR zag het anders. Omdat Fernández de bal niet aanraakte, werd geoordeeld dat hij niet actief deelnam aan het spel. De treffer van Haaland bleef daardoor overeind en bezorgde City de overwinning.

Bij United begreep men weinig van die redenering. De spelers vonden dat Fernández door zijn positie wel degelijk invloed had op de verdediging en dus op het ontstaan van de goal.

Ook verschillende analisten schaarden zich achter die visie. Manchester United-icoon Gary Neville was bijzonder kritisch voor de arbitrage en vond dat Fernández de verdediger duidelijk hinderde. Volgens hem was het onmogelijk om de impact van de Argentijnse aanvaller zomaar te negeren.

Refereeing Department reageert snel

De controverse kreeg later nog een opmerkelijke wending. Het Engelse Refereeing Department erkende dat er een fout was gemaakt bij de beoordeling van de fase.

De VAR had volgens de uitleg de invloed van Fernández onvoldoende ingeschat en had een review door de scheidsrechter op het veld moeten aanbevelen. Daarmee kreeg United achteraf dus gedeeltelijk gelijk, al veranderde die erkenning niets meer aan het resultaat van de derby.

Voor Tielemans en zijn ploegmaats bleef vooral de frustratie over. De Belgische middenvelder vond dat United met een onrechtvaardig gevoel uit de wedstrijd moest vertrekken.

Tielemans kijkt ook naar eigen problemen

Toch wilde Tielemans zich niet volledig verschuilen achter de arbitrage. De start van Manchester United is immers ondermaats. Na vier wedstrijden staat de ploeg op amper vier punten. “4 op 12 is te weinig, daar zijn we ons van bewust. We moeten veel beter doen”, besloot Tielemans.

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