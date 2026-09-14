"Tikkende tijdbom": Analist is streng voor situatie met speler KV Mechelen

KV Mechelen ging dit weekend ook tegen RSC Anderlecht met 0-1 onderuit en blijft daardoor wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. En zo staat er toch stilaan druk op de ketel van Fred Vanderbiest en zijn troepen. Ook het 'probleem' Benito Raman lijkt ondertussen aan te slepen en dat is volgens de analisten geen goede zaak. Wel integendeel zelfs: er moet paal en perk worden aan gesteld.

KV Mechelen blijft voorlopig met meer vragen dan antwoorden achter. Ook tegen RSC Anderlecht werd opnieuw verloren met 0-1 en zo blijft het wachten op die eerste overwinning van het seizoen. En ook vooraan is er ook nog een probleem.

Trainer Frederik Vanderbiest laat de ervaren Raman de laatste weken vooral toekijken. Een opvallende beslissing, zeker omdat Mechelen momenteel niet bepaald overloopt van aanvallende weelde. En Raman is nu eenmaal het type speler dat wedstrijden kan openbreken.

Wat moet er met Benito Raman gebeuren?

Raman heeft nog één jaar contract Achter de Kazerne. In 69 wedstrijden voor Malinwa vond hij 18 keer de weg naar het doel. De vraag was een paar weken geleden al hoe de relatie tussen speler en trainer de komende weken zou gaan evolueren.

Die relatie lijkt voorlopig in ieder geval nog niet helemaal geheeld te zijn. Dit weekend liep de speler meteen na het laatste fluitsignaal woedend naar binnen. En dus moet er volgens Patrick Goots misschien wel eens hartelijk gesproken worden.

Moeten bestuur, Raman en Vanderbiest een keertje samen zitten?

"Raman mocht opnieuw niet starten en dat knaagt aan hem, zeker als je met je invalbeurt voor wat schwung zorgt. ’t Is een tikkende tijdbom Achter de Kazerne, want een type Raman heeft invloed op een kleedkamer", aldus Goots in zijn analyse bij Gazet van Antwerpen.



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"Dat hij achteraf de fans niet ging groeten, wordt hem niet in dank afgenomen. Raman mag dit niet te ver laten komen, want anders is hij de slechterik in het verhaal. Ik denk dat Vanderbiest en Raman eens moeten samenzitten met het bestuur, om de plooien glad te strijken."