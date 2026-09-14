Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Union, Club Brugge, Anderlecht, Westerlo ... en ondanks 5-0 nederlaag ook Lommel in de kijker
Foto: © photonews
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Speeldag zes in de Jupiler Pro League zit er ook alweer op. En dus was het uitkijken naar welke spelers deze week positief wisten op te vallen. We goten het - uiteraard zoals elke week - voor u in een elftal. Eens/oneens? Laat het ons gerust weten in de reacties.

Pieklak blinkt uit ondanks vijf tegengoals

Een doelman die vijf keer moest vissen opnemen in het elftal van het weekend? Op het eerste gezicht klinkt het vreemd, maar Matthias Pieklak verdient zijn plaats volledig. Lommel ging met 5-0 onderuit bij Union, al had de score zonder zijn tussenkomsten nog veel zwaarder kunnen oplopen.

De voormalige Belgische U19-international hield zijn ploeg overeind met een reeks sterke reddingen. Vooral in de één-tegen-éénsituaties, onder meer tegen Mofokeng, stond Pieklak pal. Ook op zijn lijn pakte hij uit met enkele knappe reflexen.

Verdediging: Lapage bevestigt bij Westerlo

Op de rechtsbackpositie kiezen we opnieuw voor Kévin Van den Kerkhof. De Algerijn blijft een vaste waarde in deze selectie dankzij zijn tomeloze loopvermogen en aanvallende impulsen. Bij Charleroi bestreek hij zijn flank zoals gewoonlijk onvermoeibaar en zorgde hij geregeld voor dreiging. De Zebra's hadden op bezoek bij Zulte Waregem zelfs met meer verschil kunnen winnen.

Centraal achterin was Amando Lapage een van de blikvangers bij Westerlo in de wedstrijd tegen Standard. De Brusselaar bekroonde een sterke prestatie met een doelpunt na een stilstaande fase. Na de vele vertrekkers van afgelopen zomer neemt Lapage steeds meer verantwoordelijkheid op in de Kempen en groeit hij week na week uit tot een steunpilaar.

Lapage Amando
© photonews

Naast hem krijgt Leo Pétrot een plaats. De Fransman bracht rust en zekerheid in de defensie van Anderlecht, zeker nadat Giulian Biancone geblesseerd naar de kant moest. Met Biancone die niet meteen weer inzetbaar lijkt, zal Pétrot die rol de komende weken wellicht nog vaker moeten opnemen.

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Op links waren er meerdere kandidaten. Tiago Araujo, Joris Kayembe, Shaquil Delos en Mardochée Nzita lieten allemaal goede dingen zien, maar Shaquil Delos krijgt de voorkeur. De speler van La Louvière leverde een stevige wedstrijd af, ondanks zijn positiewissel, en pakte uit met een fraaie assist.

Charleroi, Club Brugge en Union leveren middenveld

Op het middenveld was Yassine Khalifi opnieuw de regisseur bij Charleroi. Hij bepaalde het tempo, bleef kalm wanneer hij onder druk werd gezet en gaf de Zebra's controle in hun wedstrijd tegen Zulte Waregem.

Hugo Vetlesen was dan weer beslissend voor Club Brugge tegen Antwerp. De Noor trof twee keer raak en maakte zo het verschil op het scorebord. Club verloor met Raphael Onyedika en Aleksandar Stankovic heel wat kwaliteit, maar Vetlesen vult dat gemis deels op met zijn werkkracht, loopacties en neus voor infiltraties vanuit de tweede lijn.

Ook Union mag niet ontbreken in deze middenveldselectie na de dominante prestatie tegen Lommel. Besfort Zeneli scoorde, Kamiel Van de Perre leverde een mooie assist af voor Ilan Hurtevent, maar Adem Zorgane springt er het meest uit. De Algerijn lijkt weer helemaal op zijn beste niveau te zitten en speelde met veel vertrouwen, ook wanneer hij voor moeilijke en risicovolle passes koos.

Mofokeng en Biondic leiden aanval van Union

De ruime zege van Union tegen Lommel levert ook voorin twee vertegenwoordigers op. Mateo Biondic bezorgde de Limburgse defensie voortdurend problemen. Hij wisselde slimme combinaties met de rug naar doel af met scherpe diepteloopacties en bleef ook in de beslissende zone opvallend helder. Zijn twee assists in de openingsfase waren daar het beste bewijs van.

Relebohile Mofokeng kreeg veel vrijheid in zijn rol en maakte daar gretig gebruik van. Hij combineerde vlot met Zorgane en Guilherme, dook op in de ruimtes die Lommel weggaf en zette zijn prestatie ook kracht bij met een doelpunt.

De aanval wordt vervolledigd door Mustapha Isah. De Nigeriaanse spits wordt stilaan even onmisbaar in het elftal van het weekend als bij de RAAL zelf. Hij maakte dit seizoen al vijf van de zeven doelpunten van La Louvière. Met zijn dubbel zette hij de Wolven op weg naar een bijzonder belangrijke zege tegen Kortrijk. Zijn eerste treffer was ronduit knap: Isah slalomde door een groot deel van de bezoekende defensie alvorens af te werken.

Team van de Week - Speeldag 6 Journée
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Anderlecht
Charleroi
Matthias Pieklak
Kevin Van Den Kerkhof
Amando Lapage

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