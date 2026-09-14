Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Union SG mag dromen van finale Europa League, wat met RSC Anderlecht?
Foto: © photonews
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Vorige week was het knallen in de Champions League, deze week gaan we knallen in de Europa League. Met twee Belgische teams. Rest de vraag hoe ver die zouden kunnen komen. Het antwoord lijkt wat Union SG betreft wel eens ver te kunnen zijn. Dat denken ook de statistiekenbureaus alvast.

MidMid sprak vorige week met Kamiel Van De Perre en bij wijze van uitsmijter had Evert Winkelmans nog een tip voor hem én voor Union SG: "Komaan! Maak van het feit van het missen van de Champions League dit seizoen met Union een voordeel."

"Doe het voor het Belgisch voetbal en maak er eens een lange run van in de Europa League. Geef ons dat, dat zou echt goed zijn voor het Belgisch voetbal." Kamiel Van De Perre is geschorst voor het eerste duel in de Europa League, maar ook hij hoopt op het beste.

Van de Perre Kamiel
© photonews

Union SG begint er donderdag aan met een uitwedstrijd in Tsjechië tegen Viktoria Plzn. De co-leider in de Jupiler Pro League is voor dat duel ook meteen favoriet. En in het algemeen lijken ze volgens de statistiekenbureaus klaar voor die lange run.

Werk aan de winkel: kansen op finale voor Union SG

Zo staan ze bij OPTA op een knappe zesde plaats als het gaat over waar ze na de League Phase zouden kunnen eindigen. Ze worden becijferd op niet minder dan 14,49 expected points, waarmee ze enkel Benfica, Bournemouth, Bayer Leverkusen, Sunderland en Juventus zouden moeten laten voorgaan.

Die eerste twee ploegen zijn de grote favorieten als het gaat over het halen van de finale - als ze nummer 1 en 2 eindigen in de League Phase kunnen ze elkaar ook niet vroeger tegenkomen. Maar ook Union SG wordt hoog ingeschat.

RSC Anderlecht ook nipt in de top-24?

Zo schuiven ze zelfs over Sunderland en Juventus naar de vierde plaats als het gaat over de kanshebbers op de finale. Er is meer dan vijftig procent kans dat ze de achtste finales zullen halen en toch ook nog 8,58 procent dat ze de finale zouden halen.

De kansen voor Anderlecht liggen wat lager. Zij zouden volgens de simulaties van OPTA rond de tien punten uitkomen en daarmee een 23e plaats pakken in de League Phase, waarmee ze nét wel nog de volgende ronde halen. Daarna zou het avontuur normaliter stoppen in de tussenronde.

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