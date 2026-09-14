Vanhaezebrouck spaart JPL-ploeg niet: "Ze zijn niet goed genoeg"

KV Kortrijk nam na de dramatische seizoensstart afscheid van Michiel Jonckheere, maar volgens Hein Vanhaezebrouck ligt het probleem veel dieper dan alleen bij de trainer. De voormalige coach ziet vooral een selectie die op verschillende posities tekortkomt voor het niveau van de Jupiler Pro League.

Bij Het Nieuwsblad wijst Vanhaezebrouck onder meer naar de defensie waarmee Kortrijk aan het seizoen begon. “Ze zijn niet goed genoeg. Kortrijk startte met dezelfde verdediging als vorig seizoen – Ruyssen, Kohon en Ndjeungoue – en dan kom je altijd in de problemen in eerste klasse.”

Volgens hem schort het zowel aan snelheid als aan fysieke kracht en scherpte. “Te traag, niet sterk genoeg in duels, in de box onvoldoende alert.” Ook Vroninks, die tegen La Louvière als rechtsachter speelde, ontsnapt niet aan de kritiek. Vanhaezebrouck vond dat hij te gemakkelijk werd uitgespeeld en onvoldoende indruk maakte voor het hoogste niveau.

Vanhaezebrouck mist kwaliteit op sleutelposities

De analist haalt vervolgens een oude uitspraak van Aimé Anthuenis aan. Die stelde volgens hem altijd dat een ploeg, ongeacht haar plaats in het klassement, minstens een doelman nodig heeft die punten pakt en een spits die doelpunten maakt.

Net daar wringt het volgens Vanhaezebrouck bij Kortrijk. Doelman Gunnarsson ging tegen La Louvière volgens hem te gemakkelijk in de fout, terwijl KVK offensief amper rendement haalt. De ploeg scoorde tot dusver slechts één keer.

Ook Koyalipou overtuigt hem voorlopig niet volledig. Vanhaezebrouck wijst erop dat de spits eerder wel zeventien keer scoorde voor Beveren, maar toen nog in tweede klasse speelde.





Defensieve fouten blijven zich opstapelen

De 2-0-nederlaag tegen La Louvière was voor Vanhaezebrouck opnieuw illustratief. Hij vond dat Kortrijk veel te naïef verdedigde tegen Isah, die hij net als een gevaarlijke spits omschrijft.

Vooral de manier waarop Drouhin zich liet uitspelen, sprong hem in het oog. “Het leek wel een trein die passeerde.” Daarna zette Ruyssen volgens hem ook nog een ongelukkig blok waardoor hij zichzelf uit de fase haalde.

Voor Vanhaezebrouck is het dus te gemakkelijk om alleen naar Jonckheere te wijzen. De ontslagen coach betaalde de prijs voor de nul op achttien, maar volgens de analist zit een belangrijk deel van het probleem simpelweg in de kwaliteit en samenstelling van de spelerskern.