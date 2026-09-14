Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Verheyen lyrisch over miljoenenaankoop Club Brugge ... en dat is zeer slecht nieuws voor concurrent
Foto: © photonews
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Club Brugge won met 3-1 van Royal Antwerp FC en blijft zo bovenaan meedraaien. Ook voor miljoenenaankoop Jan Virgili is de kop er eindelijk af. Met een heerlijke beweging maakte hij het verschil op Jan Breydel. En zo lijkt het voor Mamadou Diakhon nu al over en sluiten op Jan Breydel - al had iedereen dat vooraf ook wel al een beetje durven te voorspellen.

Club Brugge won al bij al terecht en verdiend met 3-1 van Royal Antwerp FC, al zal het achteraf natuurlijk zeker nog over doelman Sommer gaan. Ook de analisten hadden daar al heel wat over te zeggen, al maakte Ivan Leko zich niet al te veel zorgen.

En dus werden de drie punten gewoon bijgeschreven aan het arsenaal. "Uiteindelijk was het een verdiende zege, maar niet zonder slag of stoot. Ze waren zeker niet 90 minuten indrukwekkend", aldus Gert Verheyen in Zondag Matchdag over de overwinning van Club Brugg tegen Royal Antwerp FC.

Jan Virgili maakt steeds meer indruk bij Club Brugge

Vetlesen scoorde twee keer en mocht daardoor volgens Verheyen wel een uitblinker genoemd worden, maar de gewezen Club-coryfee keek toch ook vooral met grote ogen naar Jan Virgili. "Voor mij was hij de beste man op het veld."

"Hij was echt goed. Het is een miljoenenaankoop die nu echt laat zien dat hij in die ploeg hoort te staan. Hij dwong een strafschop af, maakte een goede goal, ... Heel goede punten voor hem wat mij betreft." En zo trekt Virgili de goede lijn van tegen Aston Villa gewoon door.

Nu al het einde van Mamadou Diakhon bij Club Brugge?


Het doet natuurlijk wel meteen vrezen voor Mamdou Diakhon. Die maakte geen goede indruk in de eerste weken van het seizoen, wekte wrevel op bij de analisten en bij de supporters en lijkt nu definitief plaats te moeten maken voor Virgili. Het is nu aan Diakhon om op training weerbaarheid te tonen, want het seizoen duurt natuurlijk nog heel lang bij blauw-zwart en er zijn dus nog vele kansen.

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