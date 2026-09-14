Voor in de agenda: dit is wanneer Mark Van Bommel zijn eerste selectie bekendmaakt

Na het tijdperk-Rudi Garcia, dat eindigde met een kwartfinale op het WK 2026, beginnen de Rode Duivels binnenkort aan een nieuw hoofdstuk onder Mark van Bommel. De Nederlander volgde Garcia op nadat diens contract door de Belgische voetbalbond niet werd verlengd en maakt op vrijdag 25 september zijn debuut als bondscoach.

Voor het zover is, maakt Van Bommel eerst zijn allereerste selectie bekend. De bond kondigde aan dat die vrijdag 18 september om 12 uur wordt voorgesteld in het nationale oefencentrum in Tubeke.

Waarschijnlijk ruime selectie voor Van Bommel

De kans is groot dat Van Bommel meteen voor een vrij brede kern kiest. De komende interlandperiode duurt namelijk zestien dagen en is daarmee veel langer dan normaal. Er staan vier wedstrijden op het programma: op bezoek bij Italië op 25 september, thuis tegen Frankrijk op 28 september, tegen Turkije op 2 oktober en opnieuw tegen Frankrijk op 5 oktober.

Van Bommel kan daardoor beslissen om ruim te selecteren. Zo kan hij spelers laten roteren, bepaalde internationals rust gunnen en tegelijk voldoende opties achter de hand houden. Het geeft hem bovendien de kans om meteen veel potentiële Rode Duivels van dichtbij aan het werk te zien. Met vier interlands krijgt hij in feite bijna twee interlandperiodes in één.

Na de bekendmaking van de selectie verzamelen de Rode Duivels begin volgende week in Tubeke. Daar bereiden ze zich voor op de eerste wedstrijd onder Van Bommel, in het Stadio Olimpico in Rome.

Tegenstander Italië zit zelf ook in een nieuwe fase. De nationale ploeg wordt sinds deze zomer geleid door Roberto Mancini, die er aan een nieuw project is begonnen.





Op maandag 21 september staat bovendien een open training gepland voor de supporters. Zij krijgen zo de kans om de spelers opnieuw van dichtbij te zien na het voorbije WK en tegelijkertijd kennis te maken met de nieuwe bondscoach.