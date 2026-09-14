Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Voormalig Club Brugge-talent laat zich plots nadrukkelijk zien in Engeland
Foto: © photonews
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Kaye Furo blijft stap voor stap aan zijn doorbraak in Engeland werken. Brentford betaalde vorig jaar nog tien miljoen euro voor het jonge talent van Club Brugge, en bij de beloftenploeg begint hij intussen opvallend veel indruk te maken met goals en assists.

Iets minder dan een jaar geleden zorgde Brentford voor een verrassing door maar liefst tien miljoen euro neer te tellen voor Kaye Furo. De jonge aanvaller had op dat moment nog geen enkele competitiewedstrijd of Europese wedstrijd in de basis gespeeld voor het eerste elftal van Club Brugge.

Furo past zich aan bij Brentford

Brentford geloofde duidelijk sterk in zijn kwaliteiten en maakte van Furo een van de opvallendere wintertransfers. Logischerwijs kreeg hij door de stevige concurrentie nog maar weinig kansen om zich bij het eerste elftal te tonen.

Zijn eerste zes maanden stonden dan ook vooral in het teken van aanpassen en leren. Toch mocht hij al één minuut invallen in de Premier League, meteen zijn eerste optreden ooit op het hoogste Engelse niveau.

Furo is pas 19 jaar en ligt nog tot 2031 onder contract bij Brentford. Tijd om zich verder te ontwikkelen heeft hij dus zeker.

Sterke maand augustus

Voor een jonge speler blijven speelminuten natuurlijk belangrijk. Daarom begon de Belgische U19-international het seizoen bij de beloftenploeg van Brentford.

Daar liet hij zich meteen gelden. Tegen de U21 van Stoke scoorde hij één keer, terwijl hij tegen de beloften van Sunderland uitpakte met een hattrick en ook nog een assist afleverde.

Die twee wedstrijden waren voldoende om hem uit te roepen tot de meest beslissende speler van de maand augustus in de beloftencompetitie. De Premier League bekroonde hem vervolgens tot Speler van de Maand in de PL2.

Dat is opnieuw een mooie opsteker voor Furo, die zo blijft aankloppen op de deur van het eerste elftal. De vraag is nu of zijn sterke prestaties bij de beloften hem de komende maanden ook meer kansen zullen opleveren bij de hoofdmacht van Brentford.

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