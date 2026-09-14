Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Werk aan de winkel bij Antwerp: één man is de gebeten hond
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC speelde op Jan Breydel opnieuw met een erg jong team. Geen enkel ander team was jonger dit weekend in de Jupiler Pro League. En die onervarenheid kan men natuurlijk ook meteen cash betalen. Er is dus werk aan de winkel bij The Great Old.

Het team van Antwerp was nog geeneens 22 jaar oud tegen Club Brugge. Dat is volgens Patrick Goots alvast hét bewijs dat Antwerp heel jong heeft ingekocht. The Great Old heeft ook een aantal talenten doorgeschoven.

Dat is volgens de analist een goede evolutie, al is het natuurlijk nog niet makkelijk om dat in de praktijk te brengen. Temeer de ambities van The Great Old nog steeds hoog zijn. "Antwerp moet de ambitie hebben voor de Europese tickets te strijden."

Busi is de gebeten hond bij Antwerp

"Hiervoor is enige ervaring noodzakelijk. Jongeren zullen moeten opstaan en mee de kar trekken", aldus Goots daarover in Gazet van Antwerpen. En hij ziet ook nog werkpunten - zeker als het gaat over de tegendoelpunten. "In de tweede helft werd het te makkelijk 2-1. Busi en Somers lieten zich eenvoudig uit verband spelen.”

Zeker Busi moet het ontgelden bij Patrick Goots: "Het was tegen Club een drama. Oké, Virgili speelde een heel goeie match, maar hij werd nooit aangepakt. Busi kwam telkens te laat. Vermeeren moest vaak komen bijspringen."

De zoektocht naar de ideale opstelling is nog bezig bij Antwerp

“Tegen snelle flankaanvallers – die kom je nu eenmaal vaak tegen – geeft Busi niet thuis. Ik heb heel wat streepjes achter zijn naam moeten zetten, telkens hij gepasseerd werd." En dus is het duidelijk voor de analist: Antwerp is nog op zoek, ook naar zijn ideale opstelling.

Volgende week wacht nog een topduel voor Antwerp en de huidige 1 op 12 mag geen 1 op 15 worden, zodat er toch geen domper is richting de interlandbreak. Maar makkelijk zal dat zeker niet worden, temeer de ambities er dus nog steeds zijn.

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