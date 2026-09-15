BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems
Foto: © photonews
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De Belgische voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO. Een bijzondere Raad van Bestuur van de KBVB heeft enkele ogenblikken geleden beslist om afscheid te nemen van Peter Willems.

Manuel Gonzalez

BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

Pascale Van Damme heeft de interne machtsstrijd aan de top van de Belgische voetbalbond gewonnen. De voorzitster van de KBVB kreeg vanavond tijdens een bijzonder samengeroepen Raad van Bestuur de meeste steun.

Het Laatste Nieuws weet dat Peter Willems op straat werd gezet. De Belgische voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO. Wat er dan exact is gebeurd tussen de voorzitster en de CEO? Daar hebben we met z'n allen het raden naar.

Lopend contract tot medio 2028

Willems had nog een lopend contract tot medio 2028 in Tubeke. Officieel zorgden enkele dure investeringen - zoals een digitalisatieproject dat niet van de grond komt - voor zijn ontslag. In werkelijkheid is er dus véél meer aan de hand.

De Belgische voetbalbond zit midden in een stevige machtsstrijd aan de top. Voorzitter Pascale Van Damme en CEO Peter Willems zouden intussen lijnrecht tegenover elkaar staan, met een vertrouwensbreuk die volgens verschillende signalen nauwelijks nog te herstellen valt. De raad van bestuur kwam dinsdag om 16.30 uur samen om de situatie te bespreken.

De spanningen zouden al tijdens het WK zijn begonnen en nadien alleen maar zijn toegenomen. Vooral de zaak rond Folarin Balogun speelde daarbij een belangrijke rol. Binnen de bond bestond toen onenigheid over de manier waarop België moest reageren op het optreden van de FIFA.

Volgens Sporza botsten Van Damme, Willems en technisch directeur Vincent Mannaert stevig over de gekozen aanpak. Van Damme besloot uiteindelijk toch naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino plaats te nemen, naar eigen zeggen vanwege protocollaire verplichtingen. Dat gebeurde tegen het advies van Willems en Mannaert in en zou de onderlinge relatie verder hebben beschadigd.

Van Damme zou vertrek Willems willen

Over wat nadien precies gebeurde, circuleren verschillende versies. Zo zou Willems zich tegenover contacten bij UEFA en FIFA kritisch hebben uitgelaten over Van Damme. Andere bronnen stellen dan weer dat vooral vanuit die internationale instanties al langer kritiek klinkt op het functioneren van de voorzitter.

Wat wel duidelijk lijkt, is dat Van Damme het vertrek van Willems zou willen forceren. Dat ligt niet eenvoudig, want de CEO beschikt nog over een contract tot midden 2028.

Als argument zouden verschillende dossiers worden aangehaald waarin Willems onvoldoende heeft gepresteerd. Vooral een duur digitalisatieproject, dat voorlopig niet naar behoren functioneert, zorgt intern voor frustratie.

Financiële cijfers spreken in voordeel Willems

Tegelijk staat ook Van Damme zelf niet onomstreden binnen de raad van bestuur. Bovendien kan Willems sterke financiële resultaten voorleggen. Toen hij eind 2024 begon, kampte de bond met een verlies van twaalf miljoen euro.

Na stevige besparingen en een reorganisatie zou de KBVB binnenkort opnieuw een winst van ongeveer zeven miljoen euro kunnen voorleggen. Ondanks het snoeien in personeel en middelen wordt het huidige jaar volgens de verwachtingen zelfs het beste commerciële en financiële jaar uit de geschiedenis van de bond.

Net daardoor wordt de beslissing over Willems extra gevoelig. De raad van bestuur moet nu uitmaken of zijn resultaten voldoende zwaar wegen om hem te behouden, ondanks de compleet verzuurde relatie met Van Damme. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen binnen de Belgische voetbalbond.

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