Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge heeft extra probleem met Ordonez: zorgen voor Ivan Leko
Foto: © photonews
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Club Brugge zag deze zomer een transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace afspringen en krijgt daar nu ook sportief de rekening voor gepresenteerd. De Ecuadoraanse verdediger is nog altijd niet klaar voor een terugkeer en moet bovendien geopereerd worden aan de voetbreuk die hij op het WK opliep. Voor Ivan Leko is dat slecht nieuws, want achterin wordt de spoeling de komende maanden bijzonder dun.

Ordonez leek nochtans op weg naar de uitgang. Crystal Palace had een akkoord met Club Brugge over een constructie die blauw-zwart ongeveer 30 miljoen euro en bonussen kon opleveren. Na de medische testen zette de Engelse club echter een streep door de transfer. En nu wordt duidelijk waarom.

De middenvoetsbeuk bleek een groter probleem dan aanvankelijk gedacht en Palace vond het risico op een lange afwezigheid te groot. Achteraf blijkt hoe diep het probleem zat.

De blessure die maar bleef aanslepen

Ordonez vertelde zelf dat hij op het WK met pijn speelde. Na de wedstrijd tegen Ivoorkust werden de problemen erger, maar de verdediger wilde koste wat kost blijven spelen voor Ecuador. Tegen Duitsland had hij medicatie nodig om de pijn te controleren en tegen Mexico ging het helemaal mis. Aan de rust kon hij zijn voet amper nog neerzetten.

De verdediger bracht vervolgens zijn vakantie grotendeels met een gips en krukken door. Hij gaf zelf aan dat hij nog enkele maanden nodig zou hebben om volledig te herstellen.

Nu moet Club wachten. En dat wachten kan nog een tijdje duren. Franky Van der Elst vertelde bij Sporza dat hij van Hans Vanaken had vernomen dat Ordonez nog geopereerd moet worden.

Een terugkeer voor het einde van het kalenderjaar wordt daardoor bijzonder moeilijk. Een comeback na de winterstop behoort tot de mogelijkheden, maar ook daar valt voorlopig geen datum op te plakken.

Leko heeft weinig marge meer

Dat is vooral vervelend omdat Club Brugge achterin niet bepaald over een overschot aan opties beschikt. Brandon Mechele blijft de vaste waarde, terwijl Jorne Spileers en Samba Coulibaly de andere mogelijkheden zijn. Han-Beom Lee is op dit moment bijzonder belangrijk geworden, maar de Zuid-Koreaan vertrekt in januari normaal gezien naar de Asian Cup.

En dan wordt het plots heel krap. Dat Club Brugge na het mislukken van de transfer van Ordonez niet meteen opnieuw de markt opging, is dus ergens logisch. Maar tegelijk kan de situatie in de winter wel anders worden. Als blijkt dat Ordonez nog niet klaar is én Lee effectief naar de Asian Cup trekt, zal Leko minstens tijdelijk een extra centrale verdediger kunnen gebruiken.

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