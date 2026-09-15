"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku blijft voorlopig zoeken naar zijn draai bij Fenerbahçe. De 33-jarige spits maakte deze zomer voor zes miljoen euro de overstap van Napoli naar Turkije, maar wist in zijn eerste zeven wedstrijden nog niet te scoren. Maandagavond kreeg hij tegen Gaziantep FK voor het eerst een basisplaats, maar ook die kans kon hij niet grijpen.

Fenerbahçe bleef steken op 0-0 en Lukaku werd na iets meer dan een uur naar de kant gehaald. Zijn cijfers waren mager: tien geslaagde passes, amper 23 baltoetsen en drie gewonnen duels op negen. Vooral dat laatste zorgde achteraf voor stevige kritiek in Turkije.

Emre Bol was bij sporON bijzonder scherp voor de Rode Duivel, zo schrijft Het Laatste Nieuws. “We verwachten niet van Lukaku dat hij dribbelt of de hele tijd diep loopt, maar wel dat hij de bal bijhoudt en goed is op hoge ballen met zijn sterke lichaam.”

Volgens Bol moet Lukaku net op fysiek vlak veel meer domineren. In de eerste helft won hij volgens de analist amper één van zijn zeven duels. Dat vindt hij onbegrijpelijk voor een spits met het profiel van de Belg.

“Serieus, dat is belachelijk met zijn lijf. Iedereen die tegen hem aan loopt, zou dat moeten ervaren als tegen een muur lopen”, klinkt het bijzonder scherp.

Lukaku werd naar Fenerbahçe gehaald met de verwachting dat hij voor doelpunten en présence in de zestien zou zorgen. Tot dusver kwam dat er nog niet uit. Aan het begin van het seizoen moest hij zich tevredenstellen met invalbeurten en tegen Gaziantep kreeg hij pas voor het eerst meer dan een uur om zich te tonen.

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Eerste doelpunt blijft uit

Na zeven wedstrijden wacht Lukaku nog altijd op zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever. Dat maakt de druk stilaan groter, zeker nu hij ook in zijn eerste basisplaats weinig indruk kon maken.

Zijn contract bij Fenerbahçe loopt tot volgende zomer. In de overeenkomst zit wel een optie waarmee de samenwerking nog met één seizoen verlengd kan worden.

Voorlopig lijkt Lukaku dus nog werk te hebben om zijn status in Turkije waar te maken. De cijfers tegen Gaziantep helpen daarbij niet: weinig balcontacten, nauwelijks rendement en te weinig gewonnen duels. Net op dat laatste vlak wordt nu verwacht dat hij snel een duidelijke reactie toont.

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