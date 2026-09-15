Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

Het is aftellen naar de uitreiking van de Gouden Bal. De absolute wereldtop van het wereldvoetbal verzamelt eind oktober om te klinken op de beste speler van het afgelopen seizoen. Voor Lamine Yamal is er maar één terechte winnaar…

Aan wie ik de Gouden Bal zou geven? Aan de beste speler ter wereld

En voor Lamine Yamal is die beste speler ter wereld… Lamine Yamal. De stervoetballer van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg is niét van plan om deze keer opnieuw naast de bekroning te grijpen.

"In mijn ogen zijn Kylian Mbappé en ik momenteel de twee beste spelers ter wereld", aldus Yamal in de Spaanse media. "Ik denk dat iedereen het met die mening eens is. Wie dan moet winnen? Ik verdien de trofee voor wat ik vorig seizoen allemaal gewonnen heb."

Spaanse landstitel met FC Barcelona én wereldkampioen met Spanje

Yamal pakte de Spaanse landstitel met FC Barcelona én was met zestien goals en elf assists één van de absolute smaakmakers in La Liga. Vervolgens kroonde de 19-jarige flankaanvaller zich met Spanje tot wereldkampioen.

"Voor mij is het duidelijk wie de Gouden Bal moet winnen", besluit Yamal. "En iedereen die de wedstrijden en mijn prestaties heeft gezien zal hetzelfde zeggen. Mijn seizoen met Barcelona én Spanje was fantastisch. Ik denk niet dat ik campagne hoef te voeren."

Lamine Yamal is opnieuw héél zeker van zijn zaak. Herhaalt de geschiedenis zich?

Ook vorig jaar was Yamal héél zeker van zijn zaak. Het werd uiteindelijk een koude douche voor de 33-voudig Spaans international. Niet hij, maar Ousmane Dembélé werd bekroond met de prestigieuze prijs.





Het gala vindt plaats op 26 oktober. Deze keer is niet Parijs, maar het London Palladium het décor voor de prijs die wordt uitgereikt door het toonaangevende Franse l'Equipe.

Niét in Parijs, maar om een héél specifieke reden wordt de Gouden Bal in Londen uitgereikt

Voor de reden van de (éénmalige) verhuis moeten we zeventig jaar terug in de tijd. De eerste Gouden Bal werd in 1956 gewonnen door sir Stanley Matthews. Voor deze jubileumeditie wordt gekozen voor de geboorteplaats van Matthews.