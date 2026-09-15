Ook de drie zonen van Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn al genesteld in Neerpede

Een trainer verhuist zelden alleen. Wanneer Vitor Bruno deze zomer FC Porto definitief achter zich liet voor een avontuur bij Anderlecht, betekende dat voor zijn gezin dan ook een stevige verandering. Inmiddels heeft de Portugese coach niet alleen zijn draai gevonden in Neerpede, maar blijken ook zijn zonen al volop mee te draaien in het paars-witte verhaal.

Het leven als naaste van een voetbaltrainer vraagt vaak de nodige aanpassingen. Verhuizen, lange werkdagen en avonden waarop tegenstanders worden geanalyseerd: ook buiten het veld weegt een trainersjob op het gezinsleven.

Dat ondervindt ook Vitor Bruno, die na meer dan zeven jaar bij FC Porto voor een avontuur bij Anderlecht koos. De Portugees werkte eerder al bij FC Nantes in de staf van Sergio Conceição, maar zijn overstap naar Brussel betekende opnieuw een grote verandering voor zijn gezin.

Gezin van Vitor Bruno nu in Brussel

Bij zijn aankomst in België verbleef Bruno aanvankelijk in een hotel, samen met zijn assistenten Vitor Gouveia, Nuno Piloto, Pedro Oliveira en Luis Ferreira. Intussen heeft de coach niet alleen zijn eerste stappen gezet in het Belgische voetbal, maar ook in het Brusselse leven.

Zijn vrouw en vier kinderen zijn inmiddels naar Brussel verhuisd. Daarmee is de familie Bruno volledig geïnstalleerd in de buurt van Anderlecht en Neerpede.

Drie zonen trainen al bij Anderlecht

Volgens Le Soir hebben drie zonen van Vitor Bruno ondertussen ook al hun weg gevonden naar de jeugdopleiding van Sporting Anderlecht. Guilherme sluit aan bij de U14, Gustavo traint bij de U11 en Gabriel zet zijn eerste voetbalstappen binnen het project 'Purple Start'.





In jeugdwedstrijden kwamen de jongens voorlopig nog niet in actie. De nodige administratieve toestemming ontbreekt nog, waardoor ze zich voorlopig tot de trainingen moeten beperken.

Of één van de zonen van Bruno later ook de weg naar het eerste elftal van Anderlecht vindt, valt uiteraard nog af te wachten. De eerste band met paars-wit is er in elk geval al.