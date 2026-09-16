🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat
Foto: © photonews
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In de Europa League stonden op woensdag liefst negen duels op het programma. Er was natuurlijk de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Olympique Lyon, maar ook op heel wat andere velden was er heel wat te beleven. En dus is het niet meer dan normaal dat we een overzichtje aanbieden aan onze lezers van de wedstrijden van de dag.

RSC Anderlecht verweerde zich in de tweede helft kranig tegen Olympique Lyon, nadat het in de eerste helft twee vermijdbare doelpunten had geslikt. Het bleef echter bij een 1-2 nederlaag en zo geen eerste punten voor de Belgische ploegen in Europa. 

AC Milan - Benfica 0-2

AC Milan nam het in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Met oog op de coëfficiënt wordt steeds duidelijker dat we Portugal niet gaan inhalen, want Benfica pakte uit met een knappe prestatie. Dodi Lukebakio opende op het kwartier al de score, via Kaminski werd het zelfs nog 0-2.

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

In de wedstrijd tussen Sunderland en AZ Alkmaar iets minder spektakel, al kregen beide ploegen in de eerste helft genoeg kansen om toch een doelpuntje te maken. Een strafschop kort na rust, omgezet door Le Fee, maakte het verschil in het Stadium of Light.

Ararat nam het in de vooravond al op tegen Slavia Praag in een duel met de meeste goals: 1-4. Guddal was de held van de avond met twee doelpunten. Omonia Nicosia van zijn kant wist verrassend uit te halen door in eigen huis Celta de Vigo te kloppen met 1-0.

Donderdag is het aan Union SG in de Europa League

In totaal kregen we zeventien doelpunten in negen wedstrijden. Eentje daarvan was van Roman Yaremchuk, die in het slot van de wedstrijd Olympiakos zo naar drie punten stuurde tegen het Poolse Jagiellonia Byalistok. Rennes raakte dan weer niet verder dan een scoreloos gelijkspel bij Sturm Graz.

De negen andere wedstrijden worden op donderdagavond gespeeld. Dan begint ook Union SG aan zijn avontuur in de Europa League met een wedstrijd op bezoek bij Plzen uit Tsjechië. Meteen een belangrijk duel voor de Brusselaars. Pakken zij wél de eerste punten voor een Belgisch team in de League Phase?

16/09/2026 18:45Omonia Nicosia - Celta De Vigo1-0
16/09/2026 18:45Ararat Yerevan - Sparta Praag1-4
16/09/2026 21:00Anderlecht - Lyon1-2
16/09/2026 21:00AC Milan - SL Benfica0-2
16/09/2026 21:00Sunderland - AZ Alkmaar1-0
16/09/2026 21:00Sturm Graz - Rennes0-0
16/09/2026 21:00Bayer Leverkusen - NK Celje2-0
16/09/2026 21:00Olympiakos Piraeus - Bialystok2-1
16/09/2026 21:00Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb0-0

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Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 18:45 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 18:45 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 21:00 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 21:00 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 21:00 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 21:00 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 21:00 Torreense Torreense

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