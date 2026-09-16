🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

In de Europa League stonden op woensdag liefst negen duels op het programma. Er was natuurlijk de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Olympique Lyon, maar ook op heel wat andere velden was er heel wat te beleven. En dus is het niet meer dan normaal dat we een overzichtje aanbieden aan onze lezers van de wedstrijden van de dag.

RSC Anderlecht verweerde zich in de tweede helft kranig tegen Olympique Lyon, nadat het in de eerste helft twee vermijdbare doelpunten had geslikt. Het bleef echter bij een 1-2 nederlaag en zo geen eerste punten voor de Belgische ploegen in Europa.

AC Milan - Benfica 0-2

AC Milan nam het in eigen huis op tegen het Portugese Benfica. Met oog op de coëfficiënt wordt steeds duidelijker dat we Portugal niet gaan inhalen, want Benfica pakte uit met een knappe prestatie. Dodi Lukebakio opende op het kwartier al de score, via Kaminski werd het zelfs nog 0-2.

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

In de wedstrijd tussen Sunderland en AZ Alkmaar iets minder spektakel, al kregen beide ploegen in de eerste helft genoeg kansen om toch een doelpuntje te maken. Een strafschop kort na rust, omgezet door Le Fee, maakte het verschil in het Stadium of Light.

Ararat nam het in de vooravond al op tegen Slavia Praag in een duel met de meeste goals: 1-4. Guddal was de held van de avond met twee doelpunten. Omonia Nicosia van zijn kant wist verrassend uit te halen door in eigen huis Celta de Vigo te kloppen met 1-0.





Donderdag is het aan Union SG in de Europa League

In totaal kregen we zeventien doelpunten in negen wedstrijden. Eentje daarvan was van Roman Yaremchuk, die in het slot van de wedstrijd Olympiakos zo naar drie punten stuurde tegen het Poolse Jagiellonia Byalistok. Rennes raakte dan weer niet verder dan een scoreloos gelijkspel bij Sturm Graz.

De negen andere wedstrijden worden op donderdagavond gespeeld. Dan begint ook Union SG aan zijn avontuur in de Europa League met een wedstrijd op bezoek bij Plzen uit Tsjechië. Meteen een belangrijk duel voor de Brusselaars. Pakken zij wél de eerste punten voor een Belgisch team in de League Phase?