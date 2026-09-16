Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge kende een sterke start in de Jupiler Pro League, maar in de Champions League begon het minder goed. Blauw-zwart verloor zijn eerste Europese opdracht met 2-3 van Aston Villa. Volgens Nordin Jbari is er reden om te twijfelen of de Bruggelingen dit seizoen opnieuw de volgende ronde kunnen bereiken.

In La Tribune was de voormalige speler van Club Brugge kritisch voor de huidige kern. Vooral op het middenveld ziet Jbari een duidelijk verschil met vorig seizoen. De zomertransfers hebben volgens hem een ploeg achtergelaten die minder gewapend is voor wedstrijden op het hoogste Europese niveau.

Jbari mist twee belangrijke profielen

Jbari wijst vooral naar het vertrek van Raphael Onyedika en Aleksandar Stankovic. “Onyedika was in uitwedstrijden tegen grote ploegen heel belangrijk. Zo’n speler hebben ze nu niet meer”, stelt hij. Ook Stankovic wordt gemist. “Hij liet het spel draaien en stond bijna altijd goed opgesteld. Freddie Potts is een totaal ander profiel. Dit middenveld is minder sterk bezet.”

Daarom verwacht Jbari niet dat Club Brugge de League Phase zal overleven. Eén zomertransfer kan hem wel bekoren. “Gelukkig hebben ze Nicolo Tresoldi gehouden”, aldus de analist.

Philippe Albert ziet de situatie minder somber. De voormalige Rode Duivel verwijst naar de prestaties in eigen land. Club Brugge staat na zes speeldagen derde met vijftien punten en verloor voorlopig alleen van KAA Gent.

Albert nuanceert kritiek

Albert haalt ook de 3-1-zege tegen Antwerp aan. Club Brugge boekte die overwinning zonder Tresoldi, Hans Vanaken en Kyriani Sabbe. Voor hem toont dat aan dat er nog altijd voldoende kwaliteit in de selectie aanwezig is.

Europees wacht blauw-zwart wel een zwaar programma. Op 13 oktober volgt een verplaatsing naar Inter, waarna RC Lens naar Brugge komt. Daarna volgen PSV, Liverpool en Napoli. In januari sluiten Stuttgart en Bodø/Glimt de League Phase af.

Na de nederlaag tegen Aston Villa staat Club Brugge dus meteen voor een stevige opdracht. Jbari vreest dat de kern daarvoor minder sterk is dan vorig seizoen, terwijl Albert vooral wijst op de breedte die blauw-zwart in de competitie al heeft getoond.

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