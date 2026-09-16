Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem
Foto: © photonews
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Anderlecht haalde afgelopen zomer met Tawfik Bentayeb een opvallende nieuwe spits naar het Lotto Park. Paars-wit betaalde ongeveer vier miljoen euro aan Union Touarga, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt intussen op acht miljoen euro wordt geschat. De aanvaller kwam al vier keer in actie en vond daarbij één keer de weg naar doel.

Zijn transfer naar Brussel was nochtans lang niet de enige optie. Bentayeb stond op de radar van meerdere Belgische clubs en had dus verschillende mogelijkheden om zijn carrière in ons land voort te zetten. Toch voelde hij zelf al vrij snel waar zijn voorkeur lag.

In een interview met Het Nieuwsblad vertelt Bentayeb dat Dender de eerste Belgische club was die zich concreet meldde. Daarna volgden ook Westerlo en La Louvière. Even later kwam daar nog een grotere naam bij, want ook Standard wilde hem naar Luik halen.

Standard meldde zich met Wilmots

“Dat was logisch, want hun trainer Vincent Euvrard zat daarvoor bij Dender”, legt Bentayeb uit. Bij Standard sprak hij ook met technisch directeur Marc Wilmots. Het project dat de Rouches hem voorlegden, kon hem zeker bekoren.

Toch kwam het niet tot een akkoord. Bentayeb had op dat moment zijn zinnen al meer op Anderlecht gezet. Dat had vooral te maken met Antoine Sibierski, de sportief directeur van paars-wit, die hij al kende van bij Troyes.

“Vrij snel nadat we kampioen werden in de Ligue 2 belde Antoine me met de boodschap dat hij me wilde meenemen naar Anderlecht”, aldus de spits.

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Anderlecht moest eerst ruimte maken

Een onmiddellijke transfer zat er echter niet in. Anderlecht moest eerst andere dossiers afwerken, spelers verkopen en op andere posities versterking halen. Daardoor bleef Bentayeb even wachten voordat de deal echt kon worden afgerond.

Uiteindelijk kreeg paars-wit toch zijn zin en tekende de spits in Brussel. Zijn eerste weken tonen voorlopig dat hij meteen kansen krijgt om zich te bewijzen. Met vier wedstrijden en één doelpunt is de start voorzichtig positief, al zal Anderlecht uiteraard hopen dat hij de komende weken nog meer rendement kan brengen.

Dat hij Standard, Westerlo, Dender en La Louvière links liet liggen, maakt vooral duidelijk hoe uitgesproken zijn voorkeur was. Bentayeb wilde naar Anderlecht en wachtte tot die piste ook effectief concreet werd.

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