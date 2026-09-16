Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Olympique Lyon trekt woensdag naar Anderlecht voor de eerste Europa League-wedstrijd met een duidelijke bedoeling: competitief blijven, maar tegelijk niet blind vasthouden aan dezelfde elf spelers. Trainer Paulo Fonseca kondigt rotatie aan en benadrukt dat zijn kern dit seizoen breed genoeg is om op meerdere fronten mee te doen.

De Franse club wacht zaterdag alweer een stevige competitiewedstrijd tegen Rennes. Daardoor wil Fonseca zijn spelers verstandig verdelen over beide opdrachten. Abner zit bijvoorbeeld niet bij de groep voor Anderlecht, omdat Lyon met Ouedraogo en Tagliafico al twee opties heeft op de linksachterpositie.

Volgens L'Equipe liet Fonseca op zijn persconferentie verstaan dat er tegen paars-wit meerdere wijzigingen kunnen volgen. “De spelers die morgen starten, verdienen dat. Ze hebben heel goed gewerkt. We hebben vertrouwen in iedereen en daarom ben ik gemotiveerd om veranderingen door te voeren.”

Lyon wil niveau behouden ondanks rotatie

Fonseca vindt dat zijn selectie daar dit seizoen ook beter voor gewapend is. Vorig jaar zorgden blessures ervoor dat hij veel moeilijker kon roteren, terwijl hij nu op bijna elke positie over spelers van een vergelijkbaar niveau beschikt.

Dat geeft hem ook vertrouwen richting de Europa League. Toch wil hij zich niet vastpinnen op grote doelstellingen. Volgens Fonseca is het onmogelijk om vooraf te zeggen dat een ploeg een Europese beker zal winnen. Lyon wil vooral wedstrijd per wedstrijd bekijken hoe ver het kan geraken.

De coach haalt daarbij eerdere Europese uitschakelingen aan. Tegen Manchester speelde Lyon ooit met tien man, terwijl Moussa Niakhaté vorig seizoen eveneens rood pakte. Voor Fonseca is de les eenvoudig: op Europees niveau moet je vooral zorgen dat je met elf op het veld blijft.



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Anderlecht krijgt mogelijk ander Lyon te zien

Voor Anderlecht betekent dat vooral dat het zich niet mag blindstaren op één verwachte basisploeg. Fonseca heeft al eerder bewezen dat hij stevig durft roteren zonder zijn spelprincipes volledig los te laten.

De Portugese coach wil dat zijn ploeg ondanks wijzigingen herkenbaar blijft en benadrukt dat hij alleen met de eerstvolgende wedstrijd bezig is. Woensdag is dat Anderlecht. Pas daarna verschuift de aandacht naar Rennes en de volgende Europese opdrachten.