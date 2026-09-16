Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren had nood aan speelminuten en een vertrouwde omgeving. Daarom keerde de Belgische middenvelder deze zomer terug naar Antwerp, de club waar hij doorbrak. RB Leipzig verhuurt hem voor één seizoen aan de Great Old, met een aankoopoptie. Maar een terugkeer naar België was niet de enige mogelijkheid.

De voorbije maanden waren niet eenvoudig voor Vermeeren. Tijdens de tweede seizoenshelft werd hij uitgeleend aan Olympique Marseille, maar daar kwam hij veel minder aan spelen toe dan gehoopt. De jonge Belg moest deze zomer dan ook op zoek naar een oplossing om zijn carrière opnieuw een duw in de juiste richting te geven.

Transfer naar Lille sprong af

Een andere piste had zijn toekomst een heel andere wending kunnen geven. In een interview met La Capitale vertelt Sébastien Ledure, de advocaat van Vermeeren, dat Lille concrete interesse toonde.

Volgens Ledure was de Franse club een bijzonder interessante optie voor de middenvelder, vooral omdat hij er op langere termijn had kunnen bouwen aan zijn ontwikkeling.

“Voor de speler leek het mij een uitstekende keuze: naar een stabiele club gaan en twee jaar de tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het toont perfect hoe veranderlijk de transfermarkt kan zijn”, legt Ledure uit.

De piste had dus verschillende voordelen, maar een transfermarkt blijft onvoorspelbaar. “Zelfs wanneer alles veelbelovend lijkt, bestaat er nooit volledige zekerheid.”





Terug naar vertrouwde grond bij Antwerp

Uiteindelijk kwam Vermeeren opnieuw bij Antwerp terecht. Daar kende hij zijn grote doorbraak voordat hij naar Atlético Madrid vertrok. Zijn avontuur in Spanje liep niet zoals gehoopt. Daarna volgden passages bij RB Leipzig en Marseille, maar ook daar slaagde hij er niet in om langdurig een vaste plaats te veroveren.

Op de Bosuil komt Vermeeren nu opnieuw terecht in een omgeving die hij door en door kent. Hij weet hoe de club werkt, kent de Belgische competitie en heeft er eerder bewezen dat hij op jonge leeftijd een belangrijke rol kan spelen. De keuze voor Antwerp moet hem vooral opnieuw regelmaat, vertrouwen en veel speelminuten opleveren.