Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws
Foto: © photonews
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Het verhaal van Axel Witsel bij de Rode Duivels is definitief geschreven. Mark van Bommel zal de Rode Duivel vrijdag niet oproepen en dat hoeft ook niet meer voor Witsel. De verdedigende middenvelder wil plaats maken voor de jeugd met oog op het EK 2028 en het WK 2030. Een nobele gedachte van de Belg.

"Dit keer is het definitief. Ik heb besloten een punt te zetten achter mijn interlandcarrière. Het is tijd om plaats te maken voor de jonge spelers en de nieuwe generatie." Met die woorden opende Axel Witsel een mooie boodschap via de sociale media.

"Ik ben enorm trots dat ik me de afgelopen 18 jaar volledig heb kunnen inzetten. Toen ik op 18-jarige leeftijd begon, had ik nooit durven dromen dat ik zoveel zou bereiken. We hebben hoe dan ook geweldige momenten beleefd!"

Axel Witsel neemt afscheid van de Rode Duivels

"Dank aan de supporters. Dank aan al mijn ploegmaats, al mijn trainers en alle mensen binnen de federatie die, van dichtbij of van veraf, hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling door de jaren heen. Veel succes aan het team voor de toekomst."

"Ik ben ervan overtuigd dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Ik hou van je, België", aldus Witsel nog. En zo komt er een einde aan een wel héél lange periode van een Rode Duivel in het shirt van de nationale ploeg.

De grote broer, de dragende kracht

Op het WK in de Verenigde Staten vervulde Witsel vooral de rol van ervaren mentor. Rudi Garcia rekende op hem als een grote broer in de kleedkamer, iemand die rust bracht in een selectie met verschillende generaties. Het viel af te wachten of Van Bommel die figuur in zijn eerste kern nog even hard nodig achtte.

Er waren ook stemmen die zich afvroegen of Witsels aanwezigheid op het WK geen plaats kostte aan een speler die op puur sportief vlak meer aanspraak kon maken op een selectie. Die discussie is begrijpelijk. Toch mag ze niet doen vergeten dat de ex-speler van Standard nooit iets heeft opgeëist bij de nationale ploeg. Witsel plaatste zichzelf nooit boven het collectief en aanvaardde telkens de rol die hem werd toebedeeld. Veel succes in je verdere carrière, Axel!

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