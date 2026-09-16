Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden
Foto: © photonews
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Bayern München blijft winnen, maar Vincent Kompany ziet dat er nog marge voor verbetering is. Na de partij tegen Elversberg wees de Belgische coach op de zware belasting van zijn spelers én op het belang van concurrentie binnen zijn brede kern dit seizoen.

Vincent Kompany heeft bij Bayern München nog maar weinig te bewijzen en bouwde er ondertussen een stevige reputatie op. Toch betekent dat niet dat zijn ploeg altijd het niveau haalt dat van Bayern verwacht wordt.

Kompany erkent dat Bayern nog werk heeft

Na de eerste helft tegen Elversberg gaf Kompany toe dat zijn ploeg niet op haar beste niveau speelde. “Het klopt dat de eerste helft heeft aangetoond dat er nog werk aan de winkel is. We mogen niet vergeten dat de spelers weinig vakantie hebben gehad. Ze zijn teruggekomen, hebben de Supercup in Dortmund gewonnen en daarna ook Stuttgart en Bodø verslagen. Dat moeten we meenemen in de beoordeling.”

“Ja, we hadden het in de eerste helft beter kunnen doen en daar zijn we ons van bewust. Zulke momenten komen nu eenmaal voor tijdens een seizoen en dan moet je weten hoe je reageert. Het was geen luie prestatie, maar we waren ook niet honderd procent actief en volledig geconcentreerd, zowel met als zonder bal”, voegde hij eraan toe tijdens zijn persconferentie.

Concurrentie moet Bayern scherp houden

Volgens Kompany zal de concurrentie binnen de kern een belangrijke rol spelen om het niveau gedurende een volledig seizoen hoog te houden.


“De vraag is hoe je dat niveau een heel seizoen lang vasthoudt. Daar komt rotatie bij kijken, al noem ik dat liever concurrentie. We moeten gewoon blijven vooruitgaan”, besluit hij.

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