Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Domenico Tedesco is alweer op weg naar de uitgang. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels zou na amper vier competitiewedstrijden ontslagen worden bij Bologna. De Italiaanse club begon dramatisch aan het seizoen en verzamelde slechts één punt, waardoor de positie van de trainer razendsnel onder druk kwam te staan.

De 1-0-nederlaag tegen Napoli van afgelopen weekend zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. Bologna staat na vier speeldagen pas zestiende in de Serie A en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning. Voor een club die met Tedesco een nieuw project wilde opstarten, is dat veel te weinig.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de clubleiding daarom beslist om de samenwerking stop te zetten. Tedesco was pas deze zomer aangesteld en beschikte over een contract tot juni 2028. Dat zal hij dus lang niet uitdienen.

🚨🔴🔵 Bologna have decided to sack the manager Domenico Tedesco with immediate effect. pic.twitter.com/q1fqZjFbWf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Nauwelijks tijd om iets op te bouwen

Tedesco kwam in Bologna terecht nadat hij in april was ontslagen bij Fenerbahçe. Zijn passage in Turkije liep eveneens vroegtijdig af, waarna hij enkele maanden later in Italië een nieuwe kans kreeg. Veel tijd om daar zijn ideeën door te drukken, heeft hij uiteindelijk niet gekregen.

De resultaten hielpen hem uiteraard niet. Op de derde speeldag pakte Bologna zijn enige punt tot dusver met een 2-2-gelijkspel tegen Sassuolo. Ook die wedstrijd kreeg echter een vervelend staartje voor Tedesco.





De trainer werd geschorst wegens “uiterst respectloos gedrag”. Daardoor mocht hij afgelopen weekend tegen Napoli niet op de bank plaatsnemen. Dat incident zal zijn positie intern vermoedelijk niet sterker hebben gemaakt.

Opnieuw een korte passage

Voor Tedesco betekent het een nieuwe tegenvaller in zijn trainerscarrière. Van februari 2023 tot januari 2025 stond hij aan het roer bij de Rode Duivels. Ook daar kreeg hij veel kritiek op de resultaten en het geleverde spel, waarna de Belgische voetbalbond uiteindelijk afscheid van hem nam.

Daarna volgde Fenerbahçe en nu dus Bologna, maar ook die twee avonturen bleken van korte duur. Dat Bologna zo snel ingrijpt, zegt vooral veel over de ontevredenheid na de competitiestart. Eén punt uit vier wedstrijden, een zestiende plaats en een schorsing na amper enkele weken bleken voldoende om de samenwerking al vroeg stop te zetten.

Voor Tedesco begint nu opnieuw de zoektocht naar een volgende uitdaging. Bologna moet op zijn beurt snel op zoek naar een trainer die het seizoen alsnog op de rails kan krijgen.