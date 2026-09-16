Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)
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In de Champions League zijn de eerste zes wedstrijden achter de rug in de League Phase. Club Brugge ging zoals geweten in eigen huis onderuit tegen Aston Villa, maar er stonden dus nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Onder meer Real Madrid en Manchester City kwamen in actie.
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)
Kos Karetsas heeft de groepstraining bij Borussia Dortmund hervat. De jonge aanvaller uit Genk werkte eerder deze week nog individueel, maar stond woensdag opnieuw samen met zijn ploegmaats op het trainingsveld. Zijn terugkeer in competitie lijkt daardoor niet veraf.
Karetsas opnieuw op het veld bij Borussia Dortmund
Dortmund maakte het nieuws zelf bekend via de sociale media. Karetsas moest afgelopen weekend nog verstek geven nadat hij tijdens de week onwel was geworden. Zonder de Griekse Belg won Borussia Dortmund met 3-0 van Paderborn 07.
Komende zaterdag wacht een duel met Stuttgart. Nu Karetsas opnieuw voluit met de kern traint, ligt een selectie voor die wedstrijd voor de hand. Of hij ook meteen speelminuten krijgt, zal afhangen van de keuze van de technische staf.
Vijf optredens en één assist voor de Genkenaar
Karetsas verhuisde deze zomer van Genk naar Borussia Dortmund en kwam intussen al vijf keer in actie in een officiële wedstrijd. Zijn eerste, en voorlopig enige, assist leverde hij af op de openingsspeeldag van de Bundesliga tegen Hamburger SV. Dortmund won dat duel met 2-0.
De terugkeer van Karetsas is goed nieuws voor Dortmund, dat zaterdag tegen Stuttgart opnieuw een beroep kan doen op een extra creatieve optie in de aanval. En zo lijken de problemen voor de Griekse Limburger stilaan van de baan.
😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E— Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2026
UPDATE Karetsas: nog meer onderzoek nodig
"Het gaat goed met hem, gezien de omstandigheden", zegt sportief directeur Nils-Ole Book. "Er zijn nog meer onderzoeken nodig. We willen dit eerst tot de bodem uitspitten. Het is vanzelfsprekend dat de gezondheid van onze speler onze prioriteit is. Hij zal dus niet spelen dit weekend."
Volgens zijn trainer Niko Kovac zou Karetsas niet lang buiten strijd zijn. "We zijn daar positief over en hopen dat hij in de nabije toekomst weer bij ons kan zijn", zei hij volgens Sporza. Het is dus nog even wachten wanneer de jonge Griek met een verleden bij KRC Genk opnieuw fit zal geacht worden.
In de Champions League zijn de eerste zes wedstrijden achter de rug in de League Phase. Club Brugge ging zoals geweten in eigen huis onderuit tegen Aston Villa, maar er stonden dus nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Onder meer Real Madrid en Manchester City kwamen in actie.
Naast de nederlaag van Club Brugge tegen Aston Villa stonden er dinsdagavond nog vijf Champions League-duels op het programma. Ex-Standardspelers Razvan Marin opende in de andere wedstrijd van 18.45 uur de debatten met een prachtige vrije trap voor AEK Athene tegen LASK Linz.
Courtois blinkt uit bij zege van Real Madrid
De meest opvallende affiche bracht José Mourinho terug naar Internazionale. Zijn Real Madrid begon echter bijzonder scherp aan de wedstrijd. Kylian Mbappé en Federico Valverde sloegen allebei toe in het openingshalfuur, waardoor de Koninklijke al snel een comfortabele voorsprong had.
Inter nam na rust steeds meer initiatief en zette Thibaut Courtois stevig aan het werk. De Rode Duivel moest zes keer tussenbeide komen, met onder meer een knappe dubbele redding in de kleine rechthoek. Carlos Augusto bracht de Milanezen in het slot nog terug tot 2-1, maar Real Madrid hield stand en opent zijn campagne met drie punten.
DON THIBAUT COURTOIS.— MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026
EL MEJOR PORTERO DE LA HISTORIA pic.twitter.com/wk605pxCfS
Rode kaart Ethan Mbappé nekt Lille
Ook Lille beleefde een frustrerende Europese avond. De Franse ploeg stond bij de rust nog 2-1 voor tegen Real Betis, maar incasseerde vlak na de pauze twee doelpunten in korte tijd.
Ethan Mbappé kreeg vervolgens een veel minder fraaie hoofdrol. Zijn reactie leverde hem een rode kaart op, waardoor Lille in de slotfase geen vuist meer kon maken. De Fransen verloren uiteindelijk met 2-3.
Onwel geworden Karetsas naar het ziekenhuis
Voor Konstantinos Karetsas werd zijn Champions League-debuut met Borussia Dortmund tegen Villarreal een nachtmerrie. De ex-speler van Racing Genk stond in de basis, maar ging na iets meer dan twintig minuten op het veld liggen en kon niet verder.
Het Champions League-debuut van Kos Karetsas eindigt met een blessure… 🚑🙁 pic.twitter.com/fPK1v2Au1R— Play Sports (@playsports) September 8, 2026
Een blessure leek eerst de meest logische verklaring, maar Dortmund meldde al snel dat Karetsas last had. Volgens de Duitse club stelt hij het, rekening houdend met de omstandigheden, relatief goed. De jonge Belg (die uitkomt voor de Griekse nationale ploeg) werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken.
ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR— Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026
Zonder Karetsas bleef het lange tijd 0-0, maar Dortmund trok na een dol slot alsnog met 3-2 aan het langste eind tegen Villarreal. In de laatste wedstrijd van de avond won Manchester City met 0-2 op het veld van FC Porto. De Engelsen moesten het nog altijd zonder Jérémy Doku stellen, maar hadden genoeg aan Erling Haaland. De Noorse spits tekende voor beide doelpunten.
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