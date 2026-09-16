Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

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In de Champions League zijn de eerste zes wedstrijden achter de rug in de League Phase. Club Brugge ging zoals geweten in eigen huis onderuit tegen Aston Villa, maar er stonden dus nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Onder meer Real Madrid en Manchester City kwamen in actie.