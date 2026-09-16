Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

De Belgische U19 maakt zich op voor een nieuwe interland tegen Nederland. In de selectie springen vooral enkele Anderlecht-talenten in het oog, die ondanks hun jonge leeftijd al ervaring opdeden bij de A-ploeg en nu ook internationaal hun kans krijgen.

De Belgische U19 trekt volgende week naar Nederland met een brede selectie waarin verschillende spelers van Belgische én buitenlandse clubs zitten. De jonge Rode Duivels nemen het op donderdag 24 september om 13.00 uur in Uden op tegen Nederland. In de groep zitten onder meer talenten van Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht, maar ook spelers die al in Italië, Frankrijk, Portugal en Nederland actief zijn.

Vooral vanuit Anderlecht is er interessante ervaring op het hoogste niveau aanwezig. Joshua Nga Kana, Noa Ojea en Jayden Onia Seke kregen dit seizoen al speelminuten bij de A-ploeg en maken nu ook deel uit van de U19-selectie.

Anderlecht-trio met ervaring

Nga Kana heeft van de drie voorlopig de meeste minuten bij de hoofdmacht verzameld. De jonge aanvaller kwam al twaalf keer in actie en wist daarbij één keer te scoren. Vorig weekend zakte hij nog af naar de Futures voor de competitiewedstrijd tegen Lokeren. Die partij draaide uit op een pijnlijke 2-6-nederlaag.

Ook Ojea en Onia Seke klopten al aan bij de eerste ploeg. Ojea kwam zes keer in actie, terwijl Onia Seke vier optredens achter zijn naam heeft staan. Voor het drietal wordt het duel met Nederland opnieuw een kans om zich op internationaal jeugdniveau te tonen.

Volledige selectie

Doelmannen: Bas Evers (KAA Gent), Martin Henrion (Ajax), Daan Van Laere (KRC Genk).





Verdedigers: Maxime De Brul (Juventus), Arthur De Kimpe (KAA Gent), Mohamed Elbay (Club Brugge), Wout Gielen (Juventus), Brent Jonkers (PSV Eindhoven), Jeremy Kandje Mbambi (STVV), Wout Kapers (KRC Genk), Axl Wins (Club Brugge).

Middenvelders: Naïm Amengai (Club Brugge), Alexander De Ridder (Anderlecht), August De Wannemacker (KRC Genk), Mohamed Jamel El Adfaoui (KAA Gent), Matthias Wamu Oyatambwe (AS Monaco).

Aanvallers: Ali Camara (Juventus), Malcolm Lohunanu-Mbasi (KV Mechelen), René Mitongo Muteba (CF Estrela da Amadora), Joshua Nga Kana (Anderlecht), Noa Ojea Cobiella (Anderlecht), Jayden Onia Seke (Anderlecht), Jessi Pedro Da Silva (Club Brugge), Terry Chinecherem Van de Ven (Anderlecht).