Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

KRC Genk krijgt komend weekend meteen opnieuw een stevige test voorgeschoteld. Na duels met Anderlecht en KAA Gent trekt de ploeg van Jess Thorup naar Club Brugge. De Deen ziet vooruitgang, maar weet ook dat zijn ploeg op Jan Breydel niet kan volstaan met slechts een goede fase.

Genk speelde tegen Gent 1-1 gelijk en kende een bijzonder moeizame openingsfase. De eerste dertig minuten waren ondermaats, waarna de Limburgers de wedstrijd steeds meer naar zich toe trokken. Vooral die laatste zestig minuten geven Thorup vertrouwen richting de confrontatie met de regerende landskampioen.

“Voor deze reeks wedstrijden heb ik gezegd dat we klaar waren om ons te meten met de beste ploegen en te zien waar we individueel en als team staan”, legt Thorup uit. Tegen Gent kreeg hij op dat vlak een gemengd antwoord.

Thorup wil negentig minuten hetzelfde niveau

De slechte openingsfase maakte volgens hem duidelijk dat Genk nog niet op het gewenste punt staat. “Als je naar de eerste dertig minuten kijkt, missen we individueel en als ploeg nog iets.”

Tegen Club Brugge zal dat volgens Thorup meteen afgestraft worden. “Om in Brugge een kans te maken, hebben we meer nodig dan zestig goede minuten. We moeten een wedstrijd spelen waarin we negentig minuten sterk zijn, zowel met als zonder bal.”

Dat betekent niet dat de trainer negatief naar de komende wedstrijd kijkt. Hij zag tegen Gent voldoende elementen die Genk kan meenemen. Vooral na het eerste halfuur kwam de ploeg beter in haar spel en begon ze de wedstrijd te controleren.





Positieve lijn moet mee naar Brugge

“Ik denk dat we op weg zijn om beide aspecten te beheersen, zeker als ik kijk naar de laatste zestig minuten”, aldus Thorup. “Als we die positieve dingen kunnen meenemen, dan denk ik dat we een kans hebben.”

Genk staat na zes speeldagen op negen punten en wil opnieuw aansluiting vinden met de bovenste plaatsen. De voorbije wedstrijden tegen Anderlecht en Gent leverden gelijke spelen op, waardoor de Limburgers vooral nood hebben aan een overwinning tegen een rechtstreekse concurrent.

Thorup blijft voorlopig vooral naar het proces kijken. “We staan nog niet waar we willen staan, maar we zijn goed op weg. Ik zie duidelijke vooruitgang.” Op Jan Breydel moet blijken of Genk die vooruitgang nu ook een volledige wedstrijd kan volhouden.