Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2068

KRC Genk krijgt komend weekend meteen opnieuw een stevige test voorgeschoteld. Na duels met Anderlecht en KAA Gent trekt de ploeg van Jess Thorup naar Club Brugge. De Deen ziet vooruitgang, maar weet ook dat zijn ploeg op Jan Breydel niet kan volstaan met slechts een goede fase.

Genk speelde tegen Gent 1-1 gelijk en kende een bijzonder moeizame openingsfase. De eerste dertig minuten waren ondermaats, waarna de Limburgers de wedstrijd steeds meer naar zich toe trokken. Vooral die laatste zestig minuten geven Thorup vertrouwen richting de confrontatie met de regerende landskampioen.

“Voor deze reeks wedstrijden heb ik gezegd dat we klaar waren om ons te meten met de beste ploegen en te zien waar we individueel en als team staan”, legt Thorup uit. Tegen Gent kreeg hij op dat vlak een gemengd antwoord.

Thorup wil negentig minuten hetzelfde niveau

De slechte openingsfase maakte volgens hem duidelijk dat Genk nog niet op het gewenste punt staat. “Als je naar de eerste dertig minuten kijkt, missen we individueel en als ploeg nog iets.”

Tegen Club Brugge zal dat volgens Thorup meteen afgestraft worden. “Om in Brugge een kans te maken, hebben we meer nodig dan zestig goede minuten. We moeten een wedstrijd spelen waarin we negentig minuten sterk zijn, zowel met als zonder bal.”

Dat betekent niet dat de trainer negatief naar de komende wedstrijd kijkt. Hij zag tegen Gent voldoende elementen die Genk kan meenemen. Vooral na het eerste halfuur kwam de ploeg beter in haar spel en begon ze de wedstrijd te controleren.

Positieve lijn moet mee naar Brugge

“Ik denk dat we op weg zijn om beide aspecten te beheersen, zeker als ik kijk naar de laatste zestig minuten”, aldus Thorup. “Als we die positieve dingen kunnen meenemen, dan denk ik dat we een kans hebben.”

Genk staat na zes speeldagen op negen punten en wil opnieuw aansluiting vinden met de bovenste plaatsen. De voorbije wedstrijden tegen Anderlecht en Gent leverden gelijke spelen op, waardoor de Limburgers vooral nood hebben aan een overwinning tegen een rechtstreekse concurrent.

Thorup blijft voorlopig vooral naar het proces kijken. “We staan nog niet waar we willen staan, maar we zijn goed op weg. Ik zie duidelijke vooruitgang.” Op Jan Breydel moet blijken of Genk die vooruitgang nu ook een volledige wedstrijd kan volhouden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Jess Thorup

Meer nieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

12:50
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
1
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
3
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
LIVE: Enkele nieuwe namen in basisploeg Anderlecht? Zo komen ze waarschijnlijk voor de dag Live

LIVE: Enkele nieuwe namen in basisploeg Anderlecht? Zo komen ze waarschijnlijk voor de dag

10:15
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
7
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
4
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
1
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30
Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

Genk-spits maakt ambities glashelder: "Wij kunnen voor de titel spelen"

19:30
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

"Oei, wat nu?" Dimitri De Condé doet alle details over transfer van Brughmans naar Liverpool uit de doeken

20:00
Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar"

22:00
13
Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

Een ommekeer van 180 graden: Antoine Sibierski speurt op deze manier de wereld af naar versterkingen voor RSCA

21:40
4
'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

'OH Leuven ziet goudhaantje op laatste dag van de zomermercato naar Griekse topclub vertrekken'

21:00
Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

Roberto De Zerbi neemt Tottenham na gemiste start in bescherming én haalt keihard uit naar Engelse media

21:20
Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

Geen klassieke doublure: waarom Omobamidele niet braafjes op de Anderlecht-bank zal zitten

20:40
Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niét voor Lamine Yamal: "De Gouden Bal? Ik moét de prijs winnen"

20:20
Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

Sibierski evalueert de paars-witte competitiestart én zegt héél duidelijk wat de ambitie dit seizoen is

19:40
1
Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

Van speerpunt naar invaller: waarom Benito Raman uit de gratie is gevallen van Fred Vanderbiest

18:40
2
Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 7: ontdek hier welke ref de wedstrijd van uw favoriet ploeg fluit

18:30
2
Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

Tweede keer, goede keer? 'Bayern München wil ster oppikken bij Liverpool en zal héél véél moeten dokken'

19:20
BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

BREAKING: Belgische voetbalbond ontslaat CEO Peter Willems

19:00
11
Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

Vitor Bruno ziet bij Lyon iets wat hij ook met Anderlecht wil bereiken

18:00
OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

OFFICIEEL: Club Brugge bindt sterkhouder langer aan zich vast, contract tot 2030

17:00
2
Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

Met een voormalige Anderlecht-speler: Sebastien Pocognoli maakt eerste selectie van Schotland bekend

16:30
Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

Rode Duivel droomt van comeback: "Desnoods kom ik te voet"

16:00
Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

Nieuwe piste voor KV Kortrijk duikt op, terwijl bekende kandidaat wegvalt

15:20
1
UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

UEFA legt Europese finales tot 2029 vast en kiest voor enkele iconische stadions

14:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem Jos Het Ei Jos Het Ei over Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp Birger J. Birger J. over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" Boktor Boktor over Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems Rik Dezadeleer Rik Dezadeleer over Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen Bemmer Bemmer over Solliciteerde Toby Alderweireld hier zelf naar de job van... Marc Overmars? jawaddedadde jawaddedadde over Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet Andreas2962 Andreas2962 over Mark van Bommel maakt maar beter de juiste keuze: "Dat is simpelweg onaanvaardbaar" Dirk1897 Dirk1897 over Defour en Proto zien iets bij Anderlecht dat vorig seizoen ontbrak Andreas2962 Andreas2962 over Crisis aan de top van de KBVB: voorzitter en CEO lijnrecht tegenover elkaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved