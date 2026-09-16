Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap
Foto: © photonews
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Real Madrid heeft dinsdagavond een spectaculaire overwinning geboekt op het veld van Elche. De Madrilenen trokken met 2-3 aan het langste eind, nadat Carlos Espi pas in de blessuretijd voor de beslissende treffer zorgde. Toch ging het na afloop opvallend weinig over het sportieve resultaat.

Nog voor de aftrap droegen de spelers van beide ploegen speciale shirts om hun steun te betuigen aan Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Afrika. Eind juli kwamen daar plots ongeveer 70.000 migranten binnen, voornamelijk uit Marokko. Daarbij zouden al honderd mensen om het leven zijn gekomen. Het initiatief voor de steunactie kwam van de Valenciaanse Vereniging van Ondernemers.

Drie spelers vallen op

Bij Real Madrid zorgden Kylian Mbappé, Vinicius Jr en Ibrahima Konaté echter voor discussie. De drie spelers droegen het shirt wel, maar hielden het slechts tot op borsthoogte. Daardoor was de boodschap op het shirt nauwelijks zichtbaar. Bovendien trokken ze het kledingstuk vrijwel meteen weer uit, terwijl andere spelers van beide ploegen elkaar nog aan het begroeten waren.

Dat gedrag bleef niet onopgemerkt. De Spaanse journalist Roberto Gomez reageerde bijzonder kritisch op wat er voor de wedstrijd gebeurde. Volgens hem is de zaak ernstig genoeg om een publieke uitleg van de betrokken spelers te verwachten.

“Ik vind dit een zeer serieuze zaak”, stelde Gomez bij AS volgens Sporza. “Deze drie spelers moeten een uitleg geven. We zullen zien of Real Madrid commentaar geeft, of dat het volledig aan de spelers zelf wordt overgelaten om zich uit te spreken.”

Uitleg gevraagd

Gomez wees daarbij vooral in de richting van Mbappé. “Met name Mbappé moet een verklaring geven”, klonk het verder. Voorlopig is het dus afwachten of Real Madrid zelf nog communiceert over het incident, dan wel of de drie spelers individueel zullen reageren.

Daardoor raakte de 2-3-zege in Elche snel op de achtergrond. Wat een avond met een late sportieve ontknoping had moeten zijn, draaide uiteindelijk vooral uit op discussie over een moment van vóór de aftrap.

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