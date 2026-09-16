Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

Josue Kongolo heeft zich dit seizoen stevig in de basis van Racing Genk gespeeld. De 20-jarige centrale verdediger begon aan elke competitiewedstrijd en vond bovendien al twee keer de weg naar doel. Met 36 wedstrijden voor de Limburgers op de teller groeit zijn rol snel, maar over een volgende stap wil hij voorlopig niet te hard van stapel lopen.

In een gesprek met Het Belang van Limburg sprak Kongolo openlijk over zijn toekomstplannen. Een transfer naar de Premier League hoeft voor hem niet meteen de eerstvolgende bestemming te zijn. Duitsland lijkt hem op termijn een logische tussenstap richting een nog grotere competitie.

Duitsland als mogelijke volgende stap

“Of ik naar de Premier League wil? Ik denk dat ik als volgende stap – ooit hé – misschien wel een move naar Duitsland overweeg”, vertelde Kongolo. De verdediger ziet de Bundesliga als een interessante omgeving om zich verder te ontwikkelen, maar benadrukt tegelijk dat hij zichzelf eerst nog bij Genk wil bewijzen.

Dat geduld past bij zijn huidige situatie. Kongolo is nog maar twintig jaar en heeft dit seizoen voor het eerst een echt vaste plaats beet bij de Limburgers. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro, maar de verdediger focust naar eigen zeggen vooral op zijn prestaties bij Genk.

Transfers van ploegmaats maken indruk

Kongolo kijkt intussen ook met veel belangstelling naar een voormalige ploegmaat die al een stap naar het buitenland zetten. Vooral de eerste maanden van Konstantinos Karetsas bij Borussia Dortmund volgt hij nauwgezet. Toen Karetsas er Man of the Match werd, stuurden zijn ex-ploegmaats hem meteen een bericht.

Volgens Kongolo toont die transfer vooral wat er mogelijk is wanneer jonge spelers blijven werken. Ook de overstap van Lucca Brughmans naar Liverpool maakte indruk. “Ik was echt gechoqueerd toen ik het hoorde”, gaf hij toe.





Voor Kongolo zelf hoeft die buitenlandse stap dus nog niet onmiddellijk te komen. Eerst wil hij zijn status bij Genk verder bevestigen. Daarna lonkt mogelijk Duitsland, als tussenstation richting een van de grootste competities van Europa.