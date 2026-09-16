Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Momodou Sonko lijkt stilaan uit te groeien tot een steeds belangrijkere speler bij KAA Gent. De aanvaller liet zich tegen Racing Genk opnieuw nadrukkelijk zien en bekroonde zijn goede wedstrijd met een doelpunt. Trainer Rik De Mil ziet vooral hoeveel stappen Sonko de voorbije maanden heeft gezet.

Volgens De Mil kwam die vooruitgang niet vanzelf. Er waren heel wat gesprekken nodig en soms botste het ook tussen speler en trainer. “We hebben heel veel gesprekken gehad en ook moeilijke momenten gekend. Soms moesten we hard tegen elkaar zijn”, legt hij uit.

Voor De Mil lag het belangrijkste werkpunt lange tijd niet bij wat Sonko met de bal kon. Over zijn technische kwaliteiten bestond weinig twijfel. Het ging vooral om alles wat daarnaast nodig is in het moderne voetbal.

Sonko doet steeds meer zonder bal

“Voor mij begint het vooral bij intensiteit. Niet alleen met de bal, maar ook zonder de bal”, zegt De Mil. Vooral defensief ziet hij een groot verschil. “Als je ziet hoeveel hij nu verdedigt, dan is dat een ongelooflijke evolutie.”

Net daardoor krijgt Sonko ook meer kansen om zijn aanvallende kwaliteiten te tonen. Volgens De Mil kan een speler met talent aan de bal pas echt het verschil maken wanneer hij ook zonder bal zijn taken uitvoert.

Ook fysiek ziet de Gent-coach progressie. Zelfs wanneer Gent een druk programma heeft met midweekse wedstrijden, verwacht hij dat Sonko dezelfde intensiteit blijft brengen. “Die intensiteit, zeker de eerste 45 tot 60 minuten, zit ook in zijn hoofd. Er zijn geen excuses om die niet te brengen.” Sonko reageerde volgens zijn trainer goed op die boodschap.





Volgende stap is nog beslissender worden

Tegen Genk kwam daar ook rendement bij. Sonko scoorde en zette zo opnieuw een stap vooruit. Toch ziet De Mil nog voldoende groeimarge. “Hij moet nu nog beslissender worden. Vandaag deed hij dat heel mooi met zijn doelpunt, maar er waren nog een paar momenten waarop er meer in zat.”

De trainer wil Sonko daarom blijven pushen. Dat hij na vijftig of zestig minuten soms iets terugvalt, vindt De Mil niet onlogisch, zolang het basisniveau blijft stijgen.

“Volgens mij zit er nog meer in”, besluit hij. Voor Gent is dat goed nieuws: Sonko toont steeds vaker dat zijn technische kwaliteiten nu gekoppeld worden aan intensiteit, arbeid en rendement. Als die evolutie zich doorzet, kan hij een steeds belangrijkere rol krijgen binnen de ploeg.