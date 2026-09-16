Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt
Foto: © photonews
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De supportersgroepen van RSC Anderlecht en Olympique Lyon krijgen woensdag eindelijk nog eens een Europees duel tussen hun clubs voorgeschoteld. Als tegenstanders dan toch, want naast het veld onderhouden de Mauves Army 2003 en Lyon 1950 al bijna twintig jaar bijzonder warme banden.

Die vriendschap ontstond rond 2006 en groeide uit tot een echte verbroedering. In het Lotto Park en het Groupama Stadium duiken geregeld spandoeken of tifo's op die hulde brengen aan de bevriende achterban. In Brussel genoten heel wat Lyon-supporters woensdag dan ook rustig van de zon op een terras. Van vijandigheid was geen sprake in een stad die zij als bevriend terrein beschouwen.

Dat contrast zal mogelijk des te groter zijn wanneer Anderlecht in januari naar Marseille trekt. De relatie tussen de Mauves en de aanhang van l'OM ligt uiteraard heel anders. De vraag of Anderlecht-supporters daar welkom zullen zijn, blijft voorlopig onbeantwoord.

Kompany maakte al indruk tegen Lyon

De Europese geschiedenis tussen Anderlecht en Lyon gaat terug tot 23 november 2003. Nog voor de supportersvriendschap vorm kreeg, ontving paars-wit de Fransen in de groepsfase van de Champions League in het toenmalige Constant Vanden Stockstadion.

Kompany Vincent
© photonews

Voor Anderlecht-fans blijft de basiself van die avond een nostalgisch beeld. Daniel Zitka stond onder de lat en zag voor zich onder meer Olivier Deschacht en doelpuntenmaker Hannu Tihinen. Op het middenveld speelden Besnik Hasi, Pär Zetterberg en Walter Baseggio, met Marcin Kolar en Michal Zewlakow op de flanken. Voorin moesten Nenad Mornar en Wilhelmsson voor gevaar zorgen.

Toch ging de meeste aandacht naar een zeventienjarige verdediger tussen Deschacht en Tihinen: Vincent Kompany. De jonge Brusselaar leverde tegen Lyon een sterke prestatie af en zette zijn naam nog wat nadrukkelijker op de kaart. Anderlecht haalde het uiteindelijk met 1-0.

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Ook Nicolas Puydebois bewaart herinneringen aan die wedstrijd, hoewel Lyon met lege handen naar huis trok. De doelman, die 17 keer voor de hoofdmacht van OL uitkwam, stond die avond in het Astridpark. "Het was mijn eerste wedstrijd in de Champions League. Natuurlijk wacht je dan op die beroemde hymne... maar die werd niet gespeeld. We gaven elkaar een hand zonder muziek. Dan besef je echt dat je in België bent", lachte Puydebois achteraf. Na de match wisselde hij zijn shirt met Zitka.

De harde realitycheck van 2009

Zes jaar later lagen de verhoudingen helemaal anders. Anderlecht en Lyon troffen elkaar in de vierde voorronde van de Champions League, maar de Fransen waren intussen uitgegroeid tot een vaste waarde aan de Europese top. OL had in die periode vijf extra landstitels veroverd en domineerde het Franse voetbal.

In Gerland kreeg Anderlecht een zware 5-1 om de oren. Bafetimbi Gomis, Miralem Pjanic, Lisandro Lopez en Michel Bastos maakten het verschil voor een bijzonder sterk Lyon. Voor paars-wit bleef er in de terugwedstrijd vooral een eerherstel over, maar ook dat kwam er niet.

Trainer Ariel Jacobs koos voor rotatie en liet onder anderen Nicolás Frutos? Nee, de basispionnen van de heenwedstrijd zoals Matías Suárez, Silvio Proto en Lucas Biglia op de bank. Schollen, Sarr en Chatelle kregen hun kans, maar Anderlecht verloor ook thuis met 1-3. Het Astridpark zag Lisandro Lopez zelfs een hattrick maken.

Anderlecht won wel in het galaduel van 2022

Sinds die pijnlijke Europese uitschakeling ontving Anderlecht Lyon enkel nog in een oefenwedstrijd. In 2022, tijdens de veelbelovende eerste weken onder Felice Mazzu, verraste RSCA vriend en vijand met een overtuigende 3-0-zege tegen de Gones.

Woensdag staat er vanzelfsprekend meer op het spel dan in dat galaduel. Lyon zal zich vermoedelijk ook een pak minder gewillig tonen dan vier jaar geleden, al zorgt de unieke band tussen beide supporterskernen voor een opvallend decor.

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