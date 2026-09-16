"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

STVV staat dit weekend voor een nieuwe test na de 2-0-nederlaag op het veld van SK Beveren. De Kanaries ontvangen KVC Westerlo en zullen volgens Steven Defour uit een ander vaatje moeten tappen. De voormalige Rode Duivel zag vorige week te weinig intensiteit, scherpte en kwaliteit bij de Truienaars.

Bij Het Belang van Limburg was Defour dan ook duidelijk over de prestatie op de Freethiel. “Tegen Beveren was het veel te weinig op alle vlakken: in de duels, qua mentaliteit en aan de bal.” Vooral het feit dat Christian Brüls op zijn 37ste het middenveld kon domineren tegen Merlen en Sissako vond hij veelzeggend.

Europa maakt opdracht zwaarder

Volgens Defour wacht STVV sowieso een seizoen met pieken en dalen. De combinatie van Europees voetbal en de competitie wordt daarbij de grootste uitdaging. Vorig seizoen konden de spelers zich volledig focussen op de competitie, maar nu komt daar een extra podium bij dat voor velen bijzonder aanvoelt.

Dat kan ook mentaal wegen. Defour acht het niet ondenkbaar dat spelers zich makkelijker opladen voor een Europese avond dan voor een competitiewedstrijd op de Freethiel. “Dat is een typisch verschijnsel na een uitzonderlijk seizoen als het vorige”, stelt hij. Omdat de kern volgens hem niet bijzonder breed is, zal STVV daar verstandig mee moeten omgaan.

Weinig krediet voor De Meyer

Defour merkt bovendien op dat Frédéric De Meyer voorlopig weinig krediet lijkt te hebben bij de achterban. Mogelijk speelt zijn relatieve onbekendheid daarin mee, net als het feit dat hij aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach bezig is.

Tegelijk vindt Defour dat de context niet onderschat mag worden. De Meyer volgt Wouter Vrancken op en krijgt dus meteen de moeilijke opdracht om voort te bouwen op een uitzonderlijk vorig seizoen. “Een herhaling van het vorige seizoen wordt allesbehalve vanzelfsprekend”, klinkt het. "Hopelijk beseffen de supporters dat."





Tegen Westerlo krijgt STVV alvast de kans om meteen te reageren op de nederlaag in Beveren. Voor Defour zal vooral de manier waarop de ploeg die Europese en nationale opdrachten combineert bepalend worden voor het verloop van het seizoen.