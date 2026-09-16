"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 514

STVV staat dit weekend voor een nieuwe test na de 2-0-nederlaag op het veld van SK Beveren. De Kanaries ontvangen KVC Westerlo en zullen volgens Steven Defour uit een ander vaatje moeten tappen. De voormalige Rode Duivel zag vorige week te weinig intensiteit, scherpte en kwaliteit bij de Truienaars.

Bij Het Belang van Limburg was Defour dan ook duidelijk over de prestatie op de Freethiel. “Tegen Beveren was het veel te weinig op alle vlakken: in de duels, qua mentaliteit en aan de bal.” Vooral het feit dat Christian Brüls op zijn 37ste het middenveld kon domineren tegen Merlen en Sissako vond hij veelzeggend.

Europa maakt opdracht zwaarder

Volgens Defour wacht STVV sowieso een seizoen met pieken en dalen. De combinatie van Europees voetbal en de competitie wordt daarbij de grootste uitdaging. Vorig seizoen konden de spelers zich volledig focussen op de competitie, maar nu komt daar een extra podium bij dat voor velen bijzonder aanvoelt.

Dat kan ook mentaal wegen. Defour acht het niet ondenkbaar dat spelers zich makkelijker opladen voor een Europese avond dan voor een competitiewedstrijd op de Freethiel. “Dat is een typisch verschijnsel na een uitzonderlijk seizoen als het vorige”, stelt hij. Omdat de kern volgens hem niet bijzonder breed is, zal STVV daar verstandig mee moeten omgaan.

Weinig krediet voor De Meyer

Defour merkt bovendien op dat Frédéric De Meyer voorlopig weinig krediet lijkt te hebben bij de achterban. Mogelijk speelt zijn relatieve onbekendheid daarin mee, net als het feit dat hij aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach bezig is.

Tegelijk vindt Defour dat de context niet onderschat mag worden. De Meyer volgt Wouter Vrancken op en krijgt dus meteen de moeilijke opdracht om voort te bouwen op een uitzonderlijk vorig seizoen. “Een herhaling van het vorige seizoen wordt allesbehalve vanzelfsprekend”, klinkt het. "Hopelijk beseffen de supporters dat."

Tegen Westerlo krijgt STVV alvast de kans om meteen te reageren op de nederlaag in Beveren. Voor Defour zal vooral de manier waarop de ploeg die Europese en nationale opdrachten combineert bepalend worden voor het verloop van het seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal Live

LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal

22:10
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

21:30
LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

20:30
Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

21:00
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
7
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

17:00
4
Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

17:30
6
Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

16:40
Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

15:30
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

16:01
3
Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

15:00
1
Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

14:30
Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

14:00
5
Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

13:32
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

12:50
1
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
6
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
7
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
1
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
22
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
5
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
8
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

06:30
1
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - Lyon: 0-2 rinus michels rinus michels over Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" CringeMedia CringeMedia over Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis Demogorgon Demogorgon over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" Olympia86 Olympia86 over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen 1872 1872 over Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt bink bink over Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers TatstOn TatstOn over Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved