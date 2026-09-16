Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

Club Brugge staat met 15 op 18 voorlopig helemaal tussen de mensen in de Jupiler Pro League, op amper één puntje van co-leiders KAA Gent en Union SG. En toch zijn er wel wat issues bij blauw-zwart, te beginnen met doelman Sommer. Die ging de voorbije weken toch al een paar keer opvallend in de fout en daar heeft werkelijk iedereen een mening over.

Wie maandag had gedacht dat de scherpe en stevige mening van Peter Vandenbempt zou volstaan hebben? Die komt meer dan bedrogen uit, want de voorbije dagen heeft zowat iedereen die in het Belgisch medialandschap iets te vertellen heeft zich uitgelaten over de ervaren doelman van Club Brugge.

De algemene teneur? De fouten moeten eruit, maar de 37-jarige Sommer heeft door zijn statuut wel nog heel wat krediet en zal niet zomaar naar de bank gestuurd worden - daarvoor is zijn loon de komende jaren mogelijk ook gewoon te hoog.

Alle analisten hebben wel iets te zeggen over Yann Sommer van Club Brugge

Maar iedereen heeft dus wel wat te zeggen over Yann Sommer. En dus is het tijd voor een bloemlezing van alle meningen over de Zwitserse goalie van Club Brugge. Met toch ook wel duidelijk wat prikjes en de nodige kritiek over de fouten die Sommer tot dusver heeft gemaakt.

Gewezen doelman Frank Boeckx was scherp in de HLN Voetbalpodcast: "Hij schat die bal compleet verkeerd in en hij denkt dat hij veel meer tijd heeft dan hij effectief heeft. De bal botst twee-drie keer. Hij kan de bal aanvallen, maar hij wacht erop. Het is toch al zijn derde fout en telkens dezelfde, ook al tegen Aston Villa en Kortrijk."

Frank Boeckx is zeer streng voor Yann Sommer

"Hij heeft dat lang niet moeten doen in Italië, waar ze met een laag blok spelen. Hij zal het wel kunnen, maar moet wennen aan de ruimte in de rug. Hij moet daar terug inkomen. Het vertrouwen zal niet groeien met deze fouten."





"Hij legt meer risico in zijn spel in vergelijking met Mignolet, maar dan kan je fouten maken. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf. Nu gaan er veel ballen in de rug gedropt worden, want ze weten dat ze daar kwetsbaar zijn", ziet hij toch een probleem opduiken op die manier.

Arnar Vidarsson liet zich in Een-Tweetje ontvallen dat het wat veel aan het worden is. "Zeker voor iemand met zoveel ervaring. Ik weet natuurlijk niet of het gevraagd wordt vanuit de keeperstrainer en Leko zelf, of is hij het niet gewoon? Misschien is het wennen aan de communicatie met de verdediging, ik vond de communicatie tussen hem en Mechele is gewoon niet goed genoeg."

"Mechele haalt perfect de diepte uit het spel en kan die bal ook gewoon perfect aan Sommer geven als hij in de grote rechthoek had gestaan. Dit mag eigenlijk niet gebeuren, zeker geen drie of vier keer. Het moet niet te vaak meer gebeuren voor het in zijn hoofd zal kruipen."

Yann Sommer heeft geluk met zijn statuut

Franky Van der Elst beseft dat Sommer geluk heeft met zijn 'statuut': "Als dit bij een jonge doelman zou gebeuren, drie keer in anderhalve maand? Dan moeten we eerlijk zijn: dan ga je eruit, dan gaat de coach iemand anders zetten. Met de reputatie die hij heeft is daar nu nog geen sprake van, maar zijn voeten zijn niet het probleem. Hij is rustig genoeg vaak, maar hij schat het opvallend genoeg wel verkeerd in."

"Het zijn twee grote fouten, twee verkeerde inschattingen, van iemand van 37 jaar met EK-ervaring, WK-ervaring, die gespeeld heeft bij Bayern en Internazionale en CL-ervaring heeft … laat het toch maar een gespreksthema zijn en dat zal het bij Club Brugge ook wel zijn, denk ik", prikte ook Ludo Vandewalle in Sjotcast.

Hoe moet het nu verder met Yann Sommer?

"Ik denk dat het met het systeem te maken heeft, omdat Club Brugge zo hoog speelt en niet met drie centrale verdedigers speelt. Dat is de enige mogelijke verklaring die ik kan geven, want het is een goede doelman. Club Brugge gaat niet afwijken van zijn DNA, dus Sommer gaat er moeten aan werken, maar dat zal hij ook wel doen."

"Het is te veel en zeker als het onnodige fouten zijn zoals hier", was ook Stijn Stijnen helder in Ongefilterd. "De manier waarop? Dat hoort bij een jonge keeper, dus het is raar dat dit hem nu overkomt. Wat ik vooral gezien heb - en dat is frappant - is dat hij afwacht."