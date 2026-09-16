'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'
Foto: © photonews
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Kent u Mamady Diawara nog? De 19-jarige Belg stond een paar jaar geleden nog te boek als een absoluut toptalent, maar echt helemaal is het er nog niet uitgekomen. Nu lijkt hij dicht bij ons land klaar te zijn voor een nieuwe stap in zijn ontwikkeling om alsnog boven water te kunnen komen.

Mamady Diawara was een van dé talenten in de jeugdopleidingen van ons land. Jarenlang was er voor hem een enorme strijd te noteren. Het begon allemaal bij RSC Anderlecht voor de jongeling, waar hij tot de zomer van 2015 voor speelde.

Daarna trok hij naar KAA Gent, dat hem drie jaar kon vasthouden. Daarna ging het naar KRC Genk (2018-2022) en Club Brugge (2022-2024). Elke zomer opnieuw waren er ook heel wat andere teams in hem geïnteresseerd.

Mamady Diawara doorzwom al heel wat watertjes bij Belgische jeugdopleidingen

Aan adelbrieven geen gebrek voor de Belgische jeugdinternational, maar doorbreken in ons land lukte nog niet. Diverse buitenlandse clubs hadden hem ook op de radar staan en uiteindelijk was het FC Schalke 04 dat hem in huis kon halen.

Ook in Duitsland kwam hij echter nooit helemaal in de A-kern terecht en uiteindelijk volgde een nieuw, exotisch avontuur richting Neftchi Baku. Bij de beloftenploeg van dat team maakte hij wél wat momenten op profniveau.

Nieuwe opdracht en avonuur voor Mamady Diawara: Belgische jongeling kan naar MVV Maastricht komen

Hij lijkt echter niet per se in Azerbeidjzan te moeten blijven en zou nu terug dichter bij huis kunnen komen spelen. Volgens Nederlandse media zou MVV Maastricht - net over de grens met België dus - hem momenteel op proef hebben.

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Het ziet er dus naar uit dat zijn team uit Bakoe hem wil laten vertrekken en daar niet moeilijk zal over doen. Al is het natuurlijk ook nog niet gezegd dat de proefperiode van Diawara ook met vrucht zal worden afgerond bij MVV Maastricht. Als hij transfervrij is, dan kan hij ook nog altijd een optie worden voor Belgische teams ...

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