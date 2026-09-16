KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

De machtswissel aan de top van de Belgische voetbalbond kan mogelijk nog een opvallend vervolg krijgen. Nadat Peter Willems als CEO werd ontslagen, circuleert Vincent Mannaert nadrukkelijk als kandidaat om hem op te volgen. In dat scenario zou ook Simon Mignolet een belangrijke nieuwe rol krijgen binnen de KBVB.

Volgens La Dernière Heure ligt er een plan op tafel waarbij Mannaert doorschuift naar de functie van CEO en Mignolet zijn huidige taak overneemt. Voor de voormalige doelman zou dat een bijzonder snelle promotie betekenen, want hij is pas sinds begin september in een managementfunctie actief bij de voetbalbond.

Mignolet pas net gestopt

Mignolet zette na vorig seizoen een punt achter zijn profcarrière. De 38-jarige Limburger stond toen nog onder de lat bij Club Brugge, waar hij uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers van de voorbije jaren. Na zijn afscheid bleef hij wel in het voetbal actief en koos hij voor een nieuwe carrière naast het veld.

Zijn palmares is indrukwekkend. Mignolet won één keer de Champions League en werd vier keer Belgisch landskampioen. Daarnaast pakte hij ook één keer de Croky Cup. Bij de Rode Duivels stond hij 35 keer in doel.

Op clubniveau speelde hij veruit de meeste wedstrijden voor Club Brugge. Daar kwam hij 311 keer in actie. Ook bij Liverpool bouwde hij een stevige carrière uit, met 204 officiële wedstrijden. Eerder verdedigde hij ook de kleuren van STVV en Sunderland.

Mogelijk snel meer verantwoordelijkheid

Dat Mignolet nu al genoemd wordt als mogelijke opvolger van Mannaert binnen de sportieve structuur van de KBVB is dan ook opvallend. Zijn managementervaring is nog beperkt, maar zijn internationale carrière en jarenlange ervaring op het hoogste niveau geven hem wel een sterk voetbalprofiel.





Veel hangt uiteraard af van wat er met Mannaert gebeurt. De huidige Sports Director geldt als de voornaamste naam voor de vacante CEO-functie. Als die verschuiving effectief doorgaat, moet ook zijn huidige positie worden ingevuld.

In dat geval zou Mignolet dus pas kort na zijn entree bij de bond al een veel prominentere rol kunnen krijgen. De komende periode moet duidelijk maken of het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.