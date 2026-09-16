LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak voor de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.

Standard trekt vrijdagavond naar de Planet Group Arena voor het duel met KAA Gent, de co-leider voorlopig dit seizoen. Vincent Euvrard moet daar, net als afgelopen weekend op Westerlo, verder zonder Gustav Mortensen. De keuze voor Tobias Mohr op de linkerflank pakte toen niet overtuigend uit, al wil de coach van de Rouches die beslissing niet afvallen.

Mohr kende op Westerlo een lastige wedstrijd, maar Euvrard wil zijn Duitser niet als enige met de vinger wijzen. “Er waren spelers die het nog moeilijker hadden dan hij op Westerlo”, reageerde hij woensdag met een glimlach op zijn persconferentie.

Krijg Mohr een nieuwe kans op de linkerkant?

Of Mohr vrijdag opnieuw aan de aftrap verschijnt tegen AA Gent, liet de Standard-trainer nog in het midden. “We zullen bekijken welke beslissing het beste is voor deze specifieke wedstrijd. Je moet je altijd deels aanpassen aan wat de tegenstander brengt en het juiste evenwicht vinden: zelf kansen creëren zonder er te veel weg te geven.”

Dat laatste loopt volgens Euvrard momenteel te stroef in uitwedstrijden. Standard incasseert buitenshuis te gemakkelijk doelpunten, terwijl dat vorig seizoen net een van de sterktes was. “Vorig seizoen wonnen we op verplaatsing dankzij onze defensieve stabiliteit: 0-1 in Mechelen, 0-2 op Westerlo, 0-3 in Genk, 0-1 bij Dender en 0-2 bij Cercle."

Rousseau Léandro - Mohr Tobias
© photonews

"Dat betekent niet noodzakelijk dat we ons systeem of de opstelling moeten omgooien. We moeten vooral analyseren waar de sterktes en zwaktes van Gent liggen.” De keuze voor Mohr tegen Westerlo was volgens Euvrard wel degelijk logisch. De flankspeler had een degelijke voorbereiding achter de rug, traint goed en liet zich eerder als invaller al opmerken.

Lees ook... Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

De puzzel zal ook tegen KAA Gent gelegd worden 

“Westerlo had problemen met voorzetten en stilstaande fases. We wilden geen rechtspoot op de linkerzijde achter Adnane, die zelf ook rechtsvoetig is. De andere verdedigers zijn eveneens allemaal rechtsvoetig. In aanvallend opzicht voelde dat niet natuurlijk aan”, legde de coach uit.

Euvrard wilde ook voortbouwen op het dominante spel dat Standard tegen Antwerp had gebracht. “Ik wilde die dynamiek niet veranderen. We weten hoe de wedstrijd op Westerlo vervolgens is verlopen. Tegen Gent zullen we opnieuw nadenken op basis van de kwaliteiten van onze spelers en die van de tegenstander.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Tobias Mohr
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

17:00
4
LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal Live

LIVE: Anderlecht ontsnapt aan derde goal

22:10
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

21:00
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

21:30
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
7
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

12:50
1
Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

17:30
6
Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

16:40
Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

15:30
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

16:01
3
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

14:00
5
Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

15:00
1
Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

14:30
Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

13:32
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
6
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
7
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
1
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
22
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
5
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
8
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

06:30
1
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

voedsel voedsel over Anderlecht - Lyon: 0-2 rinus michels rinus michels over Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" CringeMedia CringeMedia over Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis Demogorgon Demogorgon over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" Olympia86 Olympia86 over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen 1872 1872 over Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt bink bink over Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers TatstOn TatstOn over Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved