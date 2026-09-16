LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak voor de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.

Standard trekt vrijdagavond naar de Planet Group Arena voor het duel met KAA Gent, de co-leider voorlopig dit seizoen. Vincent Euvrard moet daar, net als afgelopen weekend op Westerlo, verder zonder Gustav Mortensen. De keuze voor Tobias Mohr op de linkerflank pakte toen niet overtuigend uit, al wil de coach van de Rouches die beslissing niet afvallen.

Mohr kende op Westerlo een lastige wedstrijd, maar Euvrard wil zijn Duitser niet als enige met de vinger wijzen. “Er waren spelers die het nog moeilijker hadden dan hij op Westerlo”, reageerde hij woensdag met een glimlach op zijn persconferentie.

Krijg Mohr een nieuwe kans op de linkerkant?

Of Mohr vrijdag opnieuw aan de aftrap verschijnt tegen AA Gent, liet de Standard-trainer nog in het midden. “We zullen bekijken welke beslissing het beste is voor deze specifieke wedstrijd. Je moet je altijd deels aanpassen aan wat de tegenstander brengt en het juiste evenwicht vinden: zelf kansen creëren zonder er te veel weg te geven.”

Dat laatste loopt volgens Euvrard momenteel te stroef in uitwedstrijden. Standard incasseert buitenshuis te gemakkelijk doelpunten, terwijl dat vorig seizoen net een van de sterktes was. “Vorig seizoen wonnen we op verplaatsing dankzij onze defensieve stabiliteit: 0-1 in Mechelen, 0-2 op Westerlo, 0-3 in Genk, 0-1 bij Dender en 0-2 bij Cercle."

© photonews

"Dat betekent niet noodzakelijk dat we ons systeem of de opstelling moeten omgooien. We moeten vooral analyseren waar de sterktes en zwaktes van Gent liggen.” De keuze voor Mohr tegen Westerlo was volgens Euvrard wel degelijk logisch. De flankspeler had een degelijke voorbereiding achter de rug, traint goed en liet zich eerder als invaller al opmerken.



Lees ook... Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers›

De puzzel zal ook tegen KAA Gent gelegd worden

“Westerlo had problemen met voorzetten en stilstaande fases. We wilden geen rechtspoot op de linkerzijde achter Adnane, die zelf ook rechtsvoetig is. De andere verdedigers zijn eveneens allemaal rechtsvoetig. In aanvallend opzicht voelde dat niet natuurlijk aan”, legde de coach uit.

Euvrard wilde ook voortbouwen op het dominante spel dat Standard tegen Antwerp had gebracht. “Ik wilde die dynamiek niet veranderen. We weten hoe de wedstrijd op Westerlo vervolgens is verlopen. Tegen Gent zullen we opnieuw nadenken op basis van de kwaliteiten van onze spelers en die van de tegenstander.”