Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Dies Janse tekent nieuw contract bij AFC Ajax Amsterdam
"Ajax en Dies Janse hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De nieuwe verbintenis van de twintigjarige verdediger is met een jaar verlengd en loopt nu tot en met 30 juni 2030." Met die boodschap opende AFC Ajax een persbericht op de eigen webstek.
Sterke man Jordi Cruijff is zeer tevreden met de nieuwe verbintenis: ''Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien. Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort. Met deze contractverlenging spreken we wederzijds veel vertrouwen in elkaar uit. Er was interesse uit topcompetities, maar we hebben er alles aan gedaan om hem te behouden.''
Ajax and Dies Janse have reached an agreement on a new contract! ❌❌❌— AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2026
The defender’s new deal has been extended by one year and now runs until June 30, 2030. pic.twitter.com/L0e5LsNSOB
Sporting Hasselt had Bruggeling bijna beet
Sporting Hasselt wil er in de Challenger Pro League meteen staan in zijn eerste seizoen in het profvoetbal sinds de komst van Sam Kerkhofs en Rik Verheye. Het wilde dit seizoen een aantal pittige transfers doen om de ambities nog wat meer in de verf te zetten.
"We stonden heel dichtbij de handtekening van Sem Audoor", liet Kerkhofs zich nu ontvallen via Instagram als antwoord op een van de vele vragen die de supporters aan hem mochten stellen. De Brugse jongeling koos uiteindelijk voor Beerschot, een rechtstreekse concurrent uit de Challenger Pro League van Sporting Hasselt.
Arsenal en Liverpool strijden om de handtekening van een jonkie
Arsenal heeft zijn interesse getoond in Rio Ngumoha volgens een aantal Engelse media en bronnen. En dus kan er een pittige strijd ontstaan onder de Engelse topclubs, want Rio Ngumoha is een toptalent van Liverpool FC. Die willen hem dan ook heel graag houden.
En dus zou er wel eens een bittere strijd kunnen gaan volgen om de handtekening van de 18-jarige toptalent. Ook het Bayern München van Vincent Kompany zou al interesse hebben getoond, waardoor ze bij Liverpool snel willen schakelen en hun goudhaantje langer aan zich zouden willen binden.
Zulte Waregem legt Cappelle langer vast
"Een extra portie Cappelle. Yannick tekent bij tot 2028, met 2 jaar optie." Met die korte, maar krachtige boodschap heeft Zulte Waregem een contractverlenging voor een van zijn sterkhouders in de verdediging bekend gemaakt.
De jonge Belg blijft zo minstens één jaartje extra, al kan dat door opties ook meteen een contract tot 2030 worden. Mogelijk zitten er in het contract ook opties vervat in de omgekeerde richting, waardoor Cappelle voor een juiste transfersom een stap hogerop of naar het buitenland zou kunnen wagen. Essevee is prima aan het seizoen begonnen met 11 op 18.
Jonathan Panzo zet zijn loopbaan verder in Griekenland
Jonathan Panzo zet zijn loopbaan verder in Griekenland. De Engelse centrale verdediger, die in België eerder uitkwam voor Cercle Brugge en Standard, heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Levadiakos.
Panzo kende het Belgische voetbal heel goed. Hij speelde in het seizoen 2019-2020 op huurbasis bij Cercle Brugge, dat toen nauw verbonden was met zijn moederclub AS Monaco. De verdediger kwam voor Groen-Zwart in totaal achttien keer in actie en leverde één assist af.
Elf wedstrijden en één doelpunt bij Standard
Na zijn terugkeer naar Monaco trok Panzo in augustus 2020 definitief naar Dijon. Anderhalf jaar later volgde een terugkeer naar Engeland, waar Nottingham Forest hem in januari 2022 aantrok. Die periode leverde hem ook uitleenbeurten op bij Coventry City en Cardiff City.
In januari 2024 belandde Panzo opnieuw in België. Standard haalde de verdediger tot het einde van het seizoen op huurbasis weg bij Nottingham Forest. In Luik speelde hij elf wedstrijden in het rood-witte shirt, waarin hij één keer tot scoren kwam. Via Nottingham en Rio Ave is het nu Griekenland geworden voor Panzo.
Engels jeugdinternational nu naar Griekenland
Levadiakos wordt nu de volgende halte voor de 25-jarige Londenaar. De Griekse club wil zijn ervaring op verschillende niveaus benutten, terwijl Panzo zelf opnieuw stabiliteit zoekt na een reeks transfers en uitleenbeurten.
Levadiakos wijst bij de voorstelling van Panzo nadrukkelijk op zijn internationale verleden. De verdediger droeg in alle Engelse jeugdcategorieën het nationale shirt en verzamelde 49 selecties. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Panzo momenteel 1,5 miljoen euro.
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws
Standard heeft duidelijk vertrouwen in Bernard Nguene. De Luikenaars hebben het contract van de 20-jarige Kameroener opengebroken en verlengd tot juni 2029. In de overeenkomst is bovendien een optie opgenomen voor nog een extra seizoen. Daarmee bindt Standard een jonge aanvaller die zich de voorbije maanden steeds nadrukkelijker in de ploeg heeft gewerkt. (Lees meer)
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer
Arnaud Bodart krijgt alsnog zijn gewenste uitweg bij Lille. De voormalige doelman van Standard verlaat LOSC transfervrij en trekt naar Le Havre, dat via een medische joker toesloeg. Daar wacht hem meteen de strijd om een basisplaats onder de lat in Frankrijk. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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