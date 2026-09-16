Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Dies Janse tekent nieuw contract bij AFC Ajax Amsterdam

"Ajax en Dies Janse hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De nieuwe verbintenis van de twintigjarige verdediger is met een jaar verlengd en loopt nu tot en met 30 juni 2030." Met die boodschap opende AFC Ajax een persbericht op de eigen webstek.

Sterke man Jordi Cruijff is zeer tevreden met de nieuwe verbintenis: ''Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien. Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort. Met deze contractverlenging spreken we wederzijds veel vertrouwen in elkaar uit. Er was interesse uit topcompetities, maar we hebben er alles aan gedaan om hem te behouden.''

Aernout Van Lindt

Sporting Hasselt had Bruggeling bijna beet

Sporting Hasselt wil er in de Challenger Pro League meteen staan in zijn eerste seizoen in het profvoetbal sinds de komst van Sam Kerkhofs en Rik Verheye. Het wilde dit seizoen een aantal pittige transfers doen om de ambities nog wat meer in de verf te zetten.

"We stonden heel dichtbij de handtekening van Sem Audoor", liet Kerkhofs zich nu ontvallen via Instagram als antwoord op een van de vele vragen die de supporters aan hem mochten stellen. De Brugse jongeling koos uiteindelijk voor Beerschot, een rechtstreekse concurrent uit de Challenger Pro League van Sporting Hasselt.

Aernout Van Lindt

Arsenal en Liverpool strijden om de handtekening van een jonkie

Arsenal heeft zijn interesse getoond in Rio Ngumoha volgens een aantal Engelse media en bronnen. En dus kan er een pittige strijd ontstaan onder de Engelse topclubs, want Rio Ngumoha is een toptalent van Liverpool FC. Die willen hem dan ook heel graag houden.

En dus zou er wel eens een bittere strijd kunnen gaan volgen om de handtekening van de 18-jarige toptalent. Ook het Bayern München van Vincent Kompany zou al interesse hebben getoond, waardoor ze bij Liverpool snel willen schakelen en hun goudhaantje langer aan zich zouden willen binden. 

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem legt Cappelle langer vast

"Een extra portie Cappelle. Yannick tekent bij tot 2028, met 2 jaar optie." Met die korte, maar krachtige boodschap heeft Zulte Waregem een contractverlenging voor een van zijn sterkhouders in de verdediging bekend gemaakt.

De jonge Belg blijft zo minstens één jaartje extra, al kan dat door opties ook meteen een contract tot 2030 worden. Mogelijk zitten er in het contract ook opties vervat in de omgekeerde richting, waardoor Cappelle voor een juiste transfersom een stap hogerop of naar het buitenland zou kunnen wagen. Essevee is prima aan het seizoen begonnen met 11 op 18.

Aernout Van Lindt

Jonathan Panzo zet zijn loopbaan verder in Griekenland

Jonathan Panzo zet zijn loopbaan verder in Griekenland. De Engelse centrale verdediger, die in België eerder uitkwam voor Cercle Brugge en Standard, heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Levadiakos.

Panzo kende het Belgische voetbal heel goed. Hij speelde in het seizoen 2019-2020 op huurbasis bij Cercle Brugge, dat toen nauw verbonden was met zijn moederclub AS Monaco. De verdediger kwam voor Groen-Zwart in totaal achttien keer in actie en leverde één assist af.

Elf wedstrijden en één doelpunt bij Standard

Na zijn terugkeer naar Monaco trok Panzo in augustus 2020 definitief naar Dijon. Anderhalf jaar later volgde een terugkeer naar Engeland, waar Nottingham Forest hem in januari 2022 aantrok. Die periode leverde hem ook uitleenbeurten op bij Coventry City en Cardiff City.

In januari 2024 belandde Panzo opnieuw in België. Standard haalde de verdediger tot het einde van het seizoen op huurbasis weg bij Nottingham Forest. In Luik speelde hij elf wedstrijden in het rood-witte shirt, waarin hij één keer tot scoren kwam. Via Nottingham en Rio Ave is het nu Griekenland geworden voor Panzo.

Engels jeugdinternational nu naar Griekenland

Levadiakos wordt nu de volgende halte voor de 25-jarige Londenaar. De Griekse club wil zijn ervaring op verschillende niveaus benutten, terwijl Panzo zelf opnieuw stabiliteit zoekt na een reeks transfers en uitleenbeurten.

Levadiakos wijst bij de voorstelling van Panzo nadrukkelijk op zijn internationale verleden. De verdediger droeg in alle Engelse jeugdcategorieën het nationale shirt en verzamelde 49 selecties. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Panzo momenteel 1,5 miljoen euro.

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

Standard heeft duidelijk vertrouwen in Bernard Nguene. De Luikenaars hebben het contract van de 20-jarige Kameroener opengebroken en verlengd tot juni 2029. In de overeenkomst is bovendien een optie opgenomen voor nog een extra seizoen. Daarmee bindt Standard een jonge aanvaller die zich de voorbije maanden steeds nadrukkelijker in de ploeg heeft gewerkt. (Lees meer)

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

Arnaud Bodart krijgt alsnog zijn gewenste uitweg bij Lille. De voormalige doelman van Standard verlaat LOSC transfervrij en trekt naar Le Havre, dat via een medische joker toesloeg. Daar wacht hem meteen de strijd om een basisplaats onder de lat in Frankrijk. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Rusten en Anderlecht met zorgen en veel vraagtekens naar de kleedkamer Live

LIVE: Rusten en Anderlecht met zorgen en veel vraagtekens naar de kleedkamer

21:47
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

21:30
Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

21:00
LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

LIVE - Speeldag 7 JPL: Euvrard hakt stevige knoop door over match tegen Gent

20:30
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
7
Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

17:30
6
Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

17:00
4
Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

16:40
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

16:01
3
Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

15:30
Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

15:00
1
Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

14:30
Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

14:00
5
Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

Genk-talent spreekt klare taal over volgende stap: "Dat lijkt me ideaal"

13:32
OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

OFFICIEEL: Standard beloont sterke seizoensstart met belangrijk contractnieuws

12:50
1
OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

OFFICIEEL: Arnaud Bodart krijgt plots onverwachte transfer

12:30
Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

Anderlecht-aanwinst verklapt: vier Belgische clubs wilden hem

12:00
7
Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

11:40
1
Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

Vanhaezebrouck ziet waarom KV Mechelen nu volledig door het ijs zakt

11:20
6
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

10:40
5
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

10:15
Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

Streng regime bij Anderlecht moet ploeg naar hoger niveau tillen

10:00
1
Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

Bayern blijft winnen, maar Kompany is lang niet volledig tevreden

09:30
Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht"

09:00
22
Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

Anderlecht moet rekening houden met verrassingen bij Lyon: dit zegt coach Fonseca voor EL-duel

08:30
Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

Bologna is het al beu: ex-bondscoach Tedesco na vier wedstrijden op straat gezet

08:00
5
Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

Arthur Vermeeren stond dicht bij andere transfer voor terugkeer naar Antwerp

07:20
8
Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

Opvallend: Belgische club plots vierde favoriet voor Europa League-winst

07:00
3
Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

Club Brugge wacht, Thorup ziet waar Genk nog tekortschiet

06:30
1
Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

Pétrot kijkt een rivaal in de ogen: "Voor iemand van Saint-Etienne is het speciaal om tegen Lyon te spelen"

23:00
Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

Stijn Francis doet opvallende onthulling over transfer van Kos Karetsas van KRC Genk naar Borussia Dortmund

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

voedsel voedsel over Anderlecht - Lyon: 0-2 rinus michels rinus michels over Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over Steven Defour over opvallende transferpiste: "Vreemd dat Club Brugge dat dacht" CringeMedia CringeMedia over Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis Demogorgon Demogorgon over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" Olympia86 Olympia86 over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen 1872 1872 over Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt bink bink over Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers TatstOn TatstOn over Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved