Loïs Openda krijgt tegen Anderlecht uitgelezen kans om België opnieuw te overtuigen

Loïs Openda keert woensdag met Olympique Lyon terug naar België voor het Europa League-duel met Anderlecht. De spits heeft na een moeilijke periode bij Juventus opnieuw vertrouwen gevonden en krijgt in het Lotto Park de kans zich ook bij het Belgische publiek weer nadrukkelijk te tonen.

Het is ergens logisch dat Olympique Lyon Loïs Openda niet naar de persconferentie stuurde aan de vooravond van de wedstrijd tegen Anderlecht. Zeker omdat ook Clinton Mata een persoonlijke band heeft met het Belgische voetbal. De voormalige speler van Club Brugge had zelfs Rode Duivel kunnen worden in plaats van international voor Angola, als hij destijds iets meer geduld had gehad. Het was een keuze waar hij achteraf nog lang mee heeft geworsteld.

Toch was het interessant geweest om Openda opnieuw tegenover de Belgische pers te zien. Tijdens het WK-avontuur van de Rode Duivels in Seattle kreeg hij daar, noodgedwongen, nauwelijks de kans toe. De aanvaller, die jarenlang de doublure van Romelu Lukaku was bij de nationale ploeg, heeft zich bovendien nog altijd niet publiek uitgesproken over zijn afwezigheid op het WK 2026 en de zware teleurstelling nadat Rudi Garcia hem uit de selectie liet.

Openda wil zich opnieuw tonen aan het Belgische publiek

Veel kon Openda eigenlijk niet inbrengen tegen de beslissing van Garcia, en dat beseft hij zelf ook. Zijn seizoen bij Juventus draaide uit op een grote ontgoocheling, mede door een verkeerde keuze in de zomer van 2025. Na een moeilijke periode bij Leipzig had hij een jaar voor het WK misschien beter voor zekerheid gekozen. Uiteindelijk betaalde hij de prijs voor zijn moeilijke clubseizoen én voor enkele mindere prestaties bij de Rode Duivels.

Zijn transfer naar Olympique Lyon lijkt achteraf dan ook sterk op de keuze die hij eigenlijk een jaar eerder had moeten maken. Openda koos voor een competitie die hij kent, in een omgeving waar hij de taal spreekt en waar ook landgenoten actief waren. Orel Mangala en Malick Fofana zijn ondertussen wel vertrokken, maar Openda vond er snel opnieuw zijn draai.

Hij bewees al vrij vlug dat de kwaliteiten waarmee hij bij Racing Lens gemiddeld bijna om de twee wedstrijden scoorde, niet verdwenen zijn. Dat heeft hij intussen getoond aan het Franse publiek en aan wie Lyon op de voet volgt. Het grote Belgische publiek wacht echter nog altijd op een nieuwe versie van Openda, liefst opnieuw in het shirt van de Rode Duivels.



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Alles wijst erop dat Mark Van Bommel hem opnieuw zal oproepen. Openda is goed begonnen bij Lyon, Lukaku kent moeilijke weken in Turkije en zowel Lucas Stassin als Matias Fernandez-Pardo zijn nog bezig met hun aanpassing bij hun nieuwe club. De kans dat Openda opnieuw bij de nationale ploeg zit, lijkt daardoor bijzonder groot.

Maar voor de Nations League wacht eerst Anderlecht. In het Lotto Park krijgt Openda in primetime en voor een groot Belgisch publiek de kans om te tonen dat hij niet meer dezelfde aanvaller is die bij de Rode Duivels geregeld kansen liet liggen en uiteindelijk zijn plaats in de punt verloor aan Charles De Ketelaere.

De druk zal er stevig op zitten. Mogelijk zelfs meer dan op eender welk moment sinds zijn transfer naar Lyon. Als ex-speler van Standard én Club Brugge hoeft hij bovendien niet op veel medelijden van het Anderlecht-publiek te rekenen wanneer er woensdag iets misloopt.