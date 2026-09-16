Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel begint aan zijn periode als bondscoach in behoorlijk bijzondere omstandigheden. In de eerste plaats omdat hij een bondscoach opvolgt die er na het WK 2026 in slaagde om een groot deel van het publiek opnieuw achter de nationale ploeg te krijgen. Ook bij de pers, zowel in het noorden als het zuiden van het land, genoot zijn voorganger behoorlijk wat steun.

Daarnaast komt Van Bommel terecht bij een voetbalbond waar het opnieuw bijzonder onrustig is. De CEO werd ontslagen na een conflict met de voorzitter, een situatie die enigszins doet denken aan de periode rond Domenico Tedesco. Maar sportief wacht Van Bommel vooral een uitzonderlijke opdracht: één van de langste interlandperiodes buiten een groot toernooi, met vier wedstrijden op het programma.

Het is bijna het equivalent van twee interlandbreaks in één, maar uiteraard met slechts één selectie. Daarom wordt verwacht dat Van Bommel een vrij ruime groep zal oproepen, mogelijk zelfs een dertigtal spelers. Zo kan hij breed kijken en zoveel mogelijk spelers aan het werk zien op training.

Doelmannen

Zonder Thibaut Courtois en na het afscheid van Matz Sels blijft vooral de positie van vierde doelman open. Het lijkt logisch dat Van Bommel, net als zijn voorgangers, vier keepers oproept. Senne Lammens, Mike Penders en Maarten Vandevoordt lijken vrijwel zeker van hun plaats.

Wie sluit daarbij aan? Als de beloften geen beroep doen op Lucca Brughmans, lijkt de doelman van Genk de voornaamste kandidaat om voor het eerst bij de A-ploeg te komen. Ook een eerste selectie voor Jari De Busser, titularis bij AZ Alkmaar, valt niet uit te sluiten. De huidige groep doelmannen is immers bijzonder jong.

Verdedigers

De volledige selectie van het WK 2026 is opnieuw beschikbaar, inclusief Zeno Debast, die terug is na blessureleed. Veel ruimte voor grote verrassingen lijkt er dus niet te zijn. Het wordt vooral afwachten of Van Bommel Brandon Mechele blijft beschouwen als een vaste waarde binnen de groep.





Zijn oude bekende van Antwerp, Zeno Van den Bosch, kreeg zeven doelpunten tegen in zijn eerste twee Bundesligawedstrijden en verdween vervolgens uit de basis. Daardoor lijkt een selectie momenteel moeilijk voor te stellen.

Ook op de flanken lijken de keuzes vrij duidelijk. Thomas Meunier, Timothy Castagne, Joaquin Seys en Maxim De Cuyper worden normaal gezien opnieuw opgeroepen. Echte outsiders zijn er nauwelijks. Ignace Van der Brempt speelt niet bij Sassuolo en Kyriani Sabbe heeft sterke argumenten, maar kampt met een lichte blessure. Door de lange interlandperiode zou Sabbe eventueel toch kunnen worden opgeroepen en later aansluiten zodra hij volledig fit is.

Middenveld

Sommigen gaan ervan uit dat Van Bommel geen beroep zal doen op Axel Witsel. Dat zou logisch klinken als de routinier bij OGC Nice op de bank zat, maar hij is er sinds het begin van het seizoen gewoon basisspeler. Voor een beginnende bondscoach kan zo’n ervaren profiel bovendien voor rust zorgen en een natuurlijke verbindingsfiguur in de kleedkamer vormen. De afwezigheden van Hans Vanaken en Amadou Onana vergroten de kans dat Witsel er effectief bij is.

Het zou daarentegen verrassend zijn als Kamiel Van de Perre zijn eerste selectie niet krijgt. Hij is uitstekend aan het seizoen begonnen en behoort momenteel tot de beste spelers in België op zijn positie. Hem niet oproepen zou bovendien een vreemd signaal zijn richting potentiële Rode Duivels uit de eigen competitie.

Ook Roméo Lavia kan hopen op een terugkeer. Hij is eindelijk fit en basisspeler bij Chelsea. Rudi Garcia leek niet zijn grootste fan, maar Van Bommel zal hem ongetwijfeld zelf aan het werk willen zien.

Mandela Keita is dan weer een vaste waarde bij Parma en kan eveneens hopen op een selectie, mede door zijn band met de nieuwe bondscoach. Voor Arthur Vermeeren ligt dat anders: hij heeft bij Antwerp voorlopig nog niet genoeg laten zien.

Een van de grotere verrassingen zou uit Gent kunnen komen. Daar hoopt men dat de sterke seizoensstart van de Buffalo’s voldoende is om Tibe De Vlieger voor het eerst bij de Rode Duivels te halen. Dat lijkt alleen realistisch als Van Bommel echt breed selecteert, maar helemaal uitgesloten is het niet.

Hetzelfde geldt voor Arne Engels, die in de Engelse tweede klasse speelt, en eigenlijk ook voor Nathan De Cat, die bij Hoffenheim voorlopig vooral op de bank zit.

Aanvallers

De spelers die onder Rudi Garcia uit de boot vielen, mogen opnieuw hopen. Het lijkt moeilijk voor te stellen dat Van Bommel Mika Godts niet oproept. De aanvaller zette met zijn transfer naar PSG een grote stap, ook al is hij daar voorlopig nog geen vaste basisspeler.

Ook Loïs Openda lijkt opnieuw nadrukkelijk in beeld nu hij bij Olympique Lyon weer een belangrijke rol speelt. Lucas Stassin, die inmiddels ook al scoorde voor Sevilla, kan de aanvalslinie verder aanvullen.

En dan is er nog Jérémy Doku. De tegenvaller van het WK 2026 is nog altijd geblesseerd, al zou hij dicht bij een terugkeer staan. Manchester City zou zich eventueel tegen een selectie kunnen verzetten vanwege het risico op herval. Malick Fofana krijgt intussen steeds meer speelminuten bij Sunderland en zou daardoor een alternatief kunnen vormen.