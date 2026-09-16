Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond

Mihajlo Cvetkovic zorgde in de tweede helft nog voor een sprankeltje hoop, maar Anderlecht moest woensdagavond uiteindelijk met lege handen afdruipen tegen Olympique Lyon. De 1-2-nederlaag kwam er volgens de Servische spits vooral door een veel te afwachtende eerste helft. Cvetkovic wees na afloop zelf aan waar het voor de rust foutliep.

Het verschil tussen de twee helften kon nauwelijks groter zijn. Anderlecht kwam na de pauze veel agressiever voor de dag, zette Lyon hoger onder druk en creëerde ook de nodige mogelijkheden. Voor rust was daar veel minder sprake van.

"We hebben Lyon in de eerste helft te veel respect gegeven", stelde Cvetkovic. "We hebben niet genoeg druk gezet en gingen niet hoog genoeg in onze pressingmomenten."

Dat veranderde na de rust. Anderlecht schoof hoger op het veld en probeerde Lyon veel meer vast te zetten. Het leverde meteen een ander wedstrijdbeeld op. Cvetkovic maakte de aansluitingstreffer en de Brusselaars kregen vervolgens kansen om helemaal terug in de wedstrijd te komen.

"De tweede helft was veel beter dan de eerste. We hebben hen laten zien hoe wij kunnen spelen en wat onze speelstijl is. Op het einde hebben we laten zien dat we hen in de problemen kunnen brengen, maar we hebben niet genoeg gedaan om een goed resultaat te behalen."

Niet de mentaliteit, wel de uitvoering

Cvetkovic wilde het verschil tussen beide helften overigens niet zomaar op een gebrek aan mentaliteit schuiven. Volgens de spits lag de verklaring vooral in de tactische uitvoering.



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"We hebben onze principes en tactiek aangepast", legde hij uit. "We hebben onze principes niet veranderd, maar we zijn gewoon ons eigen spel gaan spelen. We zijn op het veld gekomen en hebben onze kwaliteiten en principes laten zien. We hebben hoog druk gezet en dat was het."

Vitor Bruno greep ook in. Een desastreuze Roméo Amane werd naar de kant gehaald. Marco Kana op zijn plaats scheelde een slok op een borrel. Daardoor kreeg Anderlecht meer grip op de opbouw van de Fransen.

"We moesten één speler anders laten drukken en hem daar positioneren. We zetten hen onder druk en maakten het hen moeilijker. Uiteindelijk was het gewoon onze manier van spelen: druk zetten."

"We hebben genoeg kansen gehad"

Toch vindt Cvetkovic dat Anderlecht meer had kunnen krijgen dan de nederlaag. De spits keek daarbij vooral naar de mogelijkheden die zijn ploeg in de tweede helft creëerde.

"Ik denk dat we het verdiend hadden", zei hij. "We hebben meer dan genoeg kansen gecreëerd om te scoren. Ik denk dat we het meer verdiend hebben."

Nog zoeken met nieuwe spelers

Een andere verklaring voor het moeizame begin ligt volgens Cvetkovic in de samenstelling van de ploeg. Anderlecht trad aan met maar liefst zes spelers die nog maar pas met elkaar samenspelen. Dat maakt het moeilijker om de pressing en automatismen meteen perfect uit te voeren.

"We zijn elkaar nog aan het leren kennen", aldus Cvetkovic. "Soms is het moeilijk op het veld, maar we proberen alles zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen. We trainen ook veel. We zijn pas begonnen om elkaar echt te leren kennen."

Tegen Lyon werd daarmee een probleem zichtbaar dat Anderlecht de komende weken zal moeten oplossen. De kwaliteiten zijn er, zo bewees vooral de tweede helft. Maar als de ploeg in Europa een resultaat wil behalen, zal ze haar eigen speelstijl vanaf de eerste minuut moeten durven opleggen.