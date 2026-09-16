Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles"

Vitor Bruno bleef na de 1-2-nederlaag tegen Lyon niet zoeken naar excuses. De Anderlecht-coach zag een ploeg die voor de rust te veel respect toonde voor de Fransen en pas na de pauze liet zien wat ze werkelijk in huis heeft. De Portugees stak daarbij ook de hand in eigen boezem. "Misschien was het mijn fout. Misschien heb ik niet de juiste boodschap gegeven."

Het waren volgens Bruno twee totaal verschillende wedstrijden. In de eerste helft zag hij niet het Anderlecht dat hij op het veld wil zien. Lyon kreeg te veel ruimte en paars-wit slaagde er onvoldoende in om zijn pressing op de tegenstander af te stemmen.

"Ik zei het ook tegen de spelers: er was ontgoocheling bij de rust, maar tegelijk was ik trots op wat ze in de tweede helft hebben laten zien. We gaven Lyon in de eerste helft te veel respect."

Volgens Bruno lag dat niet aan angst. Lyon is een ploeg met veel kwaliteit, maar Anderlecht had volgens hem veel agressiever moeten spelen. "We waren niet bang van hen. We probeerden alles. We scoorden, we kregen kansen en namen risico's, maar die tweede goal viel niet. Het was uiteindelijk niet genoeg voor een punt."

Zes wijzigingen? "Ik vertrouw ze allemaal"

Bruno kreeg uiteraard ook vragen over zijn basiself. Tegen Lyon voerde hij maar liefst zes wijzigingen door. Dat was volgens de coach geen gok, maar een bewuste keuze.

"Waarom zes veranderingen? Omdat ik ze allemaal vertrouw. Ik heb 27 spelers en ik kan er maar elf laten spelen. Wat ze me tijdens de week laten zien, welke antwoorden ze me geven en wat het beste is voor de ploeg: daar baseer ik mijn beslissingen op."



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De trainer wilde dan ook niet dat de wijzigingen als een gebrek aan respect voor Lyon zouden worden geïnterpreteerd. Integendeel. Bruno vindt dat hij zijn volledige kern moet gebruiken.

"Ik vond dat het tijd was om hen erin te zetten. Er is maar één ding dat boven alles staat: al mijn beslissingen zijn in het belang van Anderlecht. Anderlecht is het belangrijkste."

Bruno neemt Amane in bescherming

Romeo Amane mocht tegen Lyon voor het eerst starten, maar werd bij de rust vervangen door Marco Kana. Bruno wilde absoluut vermijden dat de wissel als een afrekening met de middenvelder zou worden gezien.

"Ik wil de schuld niet bij Amane leggen. Hij werd gewisseld, maar ik denk dat als hij was blijven staan, we in de tweede helft dezelfde prestatie hadden geleverd."

Toch zag Bruno dat Amane het moeilijk had. "Ik vond dat hij niet zo comfortabel op het veld zat en ik wilde wat nieuw bloed in de ploeg brengen. Kana kent onze manier van spelen en heeft ervaring."

Geen excuses voor Europese druk

De coach kreeg ook de vraag of het makkelijker is om nieuwe spelers op te stellen omdat een Europese wedstrijd misschien minder druk met zich meebrengt. Bruno wil daar niets van weten.

"Er bestaan geen minder belangrijke wedstrijden en geen wedstrijden met minder druk. Ik vond dat het tijd was om deze spelers erin te zetten. Ik wil hier een winnaarscultuur installeren. Er zijn geen minder belangrijke wedstrijden. Defensief hadden we het in de eerste helft vooral moeilijk. Maar gezien de tweede helft verdienden we een gelijkspel."